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Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла - РИА Новости, 10.02.2025
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14:52 10.02.2025 (обновлено: 14:59 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998427167.html
Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла
Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла - РИА Новости, 10.02.2025
Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла
Позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не содержит двойного дна или тайного замысла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:52:00+03:00
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украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
в мире
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не содержит двойного дна или тайного замысла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В нашей позиции нет никакого двойного дна, никакого тайного замысла, в ней нет элемента игры на публику. Наша позиция – это производное глубоко внутренне не просто прочувствованных, а пережитых с полным пониманием серьезности и трагичности происходящего национальных интересов нашей страны, которые мы не можем предать. Мы их должны отстоять", - сказал он журналистам.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, владимир путин, москва
Россия, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, В мире, Владимир Путин, Москва
Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла

Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет никакого двойного дна

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков участвует в пресс-конференции, посвященной итогам XVI саммита БРИКС
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков участвует в пресс-конференции, посвященной итогам XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не содержит двойного дна или тайного замысла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"В нашей позиции нет никакого двойного дна, никакого тайного замысла, в ней нет элемента игры на публику. Наша позиция – это производное глубоко внутренне не просто прочувствованных, а пережитых с полным пониманием серьезности и трагичности происходящего национальных интересов нашей страны, которые мы не можем предать. Мы их должны отстоять", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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