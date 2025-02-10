https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998427167.html

Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла

Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла - РИА Новости, 10.02.2025

Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла

Позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не содержит двойного дна или тайного замысла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:52:00+03:00

2025-02-10T14:52:00+03:00

2025-02-10T14:59:00+03:00

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

в мире

владимир путин

москва

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не содержит двойного дна или тайного замысла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В нашей позиции нет никакого двойного дна, никакого тайного замысла, в ней нет элемента игры на публику. Наша позиция – это производное глубоко внутренне не просто прочувствованных, а пережитых с полным пониманием серьезности и трагичности происходящего национальных интересов нашей страны, которые мы не можем предать. Мы их должны отстоять", - сказал он журналистам.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html

россия

украина

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, в мире, владимир путин, москва