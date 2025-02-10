Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла
Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет никакого двойного дна
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков участвует в пресс-конференции, посвященной итогам XVI саммита БРИКС
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта не содержит двойного дна или тайного замысла, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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"В нашей позиции нет никакого двойного дна, никакого тайного замысла, в ней нет элемента игры на публику. Наша позиция – это производное глубоко внутренне не просто прочувствованных, а пережитых с полным пониманием серьезности и трагичности происходящего национальных интересов нашей страны, которые мы не можем предать. Мы их должны отстоять", - сказал он журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе 2025 года заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".