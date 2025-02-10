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Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
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14:47 10.02.2025 (обновлено: 15:03 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков
Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
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сша
дональд трамп
сергей рябков
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в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.&quot;В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус&quot;, - сказал он журналистам.
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сша, дональд трамп, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия
США, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков

Рябков: внешняя политика США изменится после возвращения Трампа в Белый дом

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«

"В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", - сказал он журналистам.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Вчера, 14:10
 
СШАДональд ТрампСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссия
 
 
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