https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html

Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков

Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025

Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков

Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:47:00+03:00

2025-02-10T14:47:00+03:00

2025-02-10T15:03:00+03:00

сша

дональд трамп

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия