https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков
Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:47:00+03:00
2025-02-10T14:47:00+03:00
2025-02-10T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Возвращение Трампа в Белый дом означает появление новых векторов во внешней политике США., заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системе внешнеполитических координат России отведено место острого противника, в отношении такого восприятия нас там давно сложился двухпартийный консенсус", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия
США, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Россия
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков
Рябков: внешняя политика США изменится после возвращения Трампа в Белый дом