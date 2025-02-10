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Россия пока не видит изменений курса США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
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14:40 10.02.2025 (обновлено: 14:42 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998423632.html
Россия пока не видит изменений курса США по Украине, заявил Рябков
Россия пока не видит изменений курса США по Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Россия пока не видит изменений курса США по Украине, заявил Рябков
Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:40:00+03:00
2025-02-10T14:42:00+03:00
россия
сша
украина
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
москва
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков"Сигналы, при всей их важности, могут быть любые. Но на практике мы не видим изменения того курса, который проводился Вашингтоном на протяжении последнего времени. Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают", - сказал Рябков журналистам.Между тем, напомнил Рябков, российская позиция весьма четкая и прямо изложена президентом РФ."Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины кризиса на Украине, договориться не получится", - добавил дипломат.Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.
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россия, сша, украина, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, москва
Россия, США, Украина, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Москва
Россия пока не видит изменений курса США по Украине, заявил Рябков

Рябков заявил об отсутствии на практике изменений в позиции США по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
«
"Сигналы, при всей их важности, могут быть любые. Но на практике мы не видим изменения того курса, который проводился Вашингтоном на протяжении последнего времени. Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают", - сказал Рябков журналистам.
Между тем, напомнил Рябков, российская позиция весьма четкая и прямо изложена президентом РФ.
"Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины кризиса на Украине, договориться не получится", - добавил дипломат.
Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
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РоссияСШАУкраинаСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреМосква
 
 
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