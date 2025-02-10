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Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ - РИА Новости, 10.02.2025
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14:38 10.02.2025 (обновлено: 14:55 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998422079.html
Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ
Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ - РИА Новости, 10.02.2025
Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ
Ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сегодня не выглядит многообещающей, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:38:00+03:00
2025-02-10T14:55:00+03:00
сергей рябков
снв
россия
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сегодня не выглядит многообещающей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Что касается нашего диалога с США в области стратегической стабильности, в том числе ситуации, касающейся "пост-ДСНВ периода", то ситуация не выглядит многообещающей", - сказал он журналистам.Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998426043.html
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сергей рябков, снв, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дональд трамп, нато
Сергей Рябков, СНВ, Россия, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО
Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ

Рябков считает, что ситуация вокруг договора о СНВ не выглядит многообещающей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сегодня не выглядит многообещающей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«
"Что касается нашего диалога с США в области стратегической стабильности, в том числе ситуации, касающейся "пост-ДСНВ периода", то ситуация не выглядит многообещающей", - сказал он журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Вчера, 14:10
Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.
Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.
В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Возвращение Трампа изменит внешнюю политику США, заявил Рябков
Вчера, 14:47
 
Сергей РябковСНВРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДональд ТрампНАТО
 
 
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