https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998422079.html

Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ

Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ - РИА Новости, 10.02.2025

Рябков оценил ситуацию вокруг договора о СНВ

Ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сегодня не выглядит многообещающей, заявил замглавы МИД России Сергей... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:38:00+03:00

2025-02-10T14:38:00+03:00

2025-02-10T14:55:00+03:00

сергей рябков

снв

россия

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сегодня не выглядит многообещающей, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Что касается нашего диалога с США в области стратегической стабильности, в том числе ситуации, касающейся "пост-ДСНВ периода", то ситуация не выглядит многообещающей", - сказал он журналистам.Действие российско-американского соглашения истекает 5 февраля 2026 года, и до последнего времени между Москвой и Вашингтоном отсутствовал диалог относительно перспектив его продления.Бывшая администрация Белого дома перед своим уходом указывала на наличие у нынешнего президента США Дональда Трампа возможности вести переговоры с Россией по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).Президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в договоре была передана американской стороне 28 февраля.В начале июня 2023 года в качестве контрмеры в рамках ДСНВ Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.В конце декабря 2024 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом Лавров также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".

https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей рябков, снв, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, дональд трамп, нато