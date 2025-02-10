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США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
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14:29 10.02.2025 (обновлено: 14:47 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998418519.html
США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков
США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков
Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:29:00+03:00
2025-02-10T14:47:00+03:00
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россия
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сергей рябков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины кризиса на Украине, договориться не получится", - добавил дипломат.Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.
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в мире, сша, украина, россия, москва, сергей рябков
В мире, США, Украина, Россия, Москва, Сергей Рябков
США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков

Рябков: США должны понять первопричины конфликта на Украине, чтобы решить его

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины кризиса на Украине, договориться не получится", - добавил дипломат.
Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Василий Небензя: мы за мир на Украине, а не перемирие
Вчера, 11:00
 
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