https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998418519.html

США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков

США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025

США должны понять первопричины конфликта на Украине, заявил Рябков

Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:29:00+03:00

2025-02-10T14:29:00+03:00

2025-02-10T14:47:00+03:00

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сергей рябков

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Происходят определенные сдвиги в ситуации на земле, которые тоже нельзя не учитывать. И нам просто императивно необходимо добиться от наших противников, от оппонентов добиться от новой администрации США понимания и признания того, что без решения проблем, которые представляют собой первопричины кризиса на Украине, договориться не получится", - добавил дипломат.Рябков подчеркнул, что Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998353414.html

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россия

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в мире, сша, украина, россия, москва, сергей рябков