https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998418303.html

Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков

Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025

Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков

Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:28:00+03:00

2025-02-10T14:28:00+03:00

2025-02-10T14:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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киев

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают", - сказал Рябков журналистам.

https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998427167.html

россия

москва

киев

украина

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2025

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