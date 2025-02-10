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Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 10.02.2025 (обновлено: 14:54 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998418303.html
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков
Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:28:00+03:00
2025-02-10T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
сергей рябков
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают", - сказал Рябков журналистам.
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россия, москва, киев, сергей рябков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Сергей Рябков, Украина
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков

Рябков: Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают", - сказал Рябков журналистам.
Заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков участвует в пресс-конференции, посвященной итогам XVI саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Рябков: в позиции России по урегулированию на Украине нет тайного замысла
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМоскваКиевСергей РябковУкраина
 
 
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