https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998418303.html
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков
Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:28:00+03:00
2025-02-10T14:28:00+03:00
2025-02-10T14:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
киев
сергей рябков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_caad33776cbd454baa14aeb62cb514db.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Помощь Киеву продолжается, попытки представить дело так, что Москва должна пойти, как вы сказали, на уступки и компромиссы, если она заинтересована в каком-то урегулировании, совершенно не ослабевают", - сказал Рябков журналистам.
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998427167.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823002616_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_2070f7a75fe0f82482542857e403d202.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, киев, сергей рябков, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, Киев, Сергей Рябков, Украина
Россия не приемлет полумер в решении украинского конфликта, заявил Рябков
Рябков: Москва не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса