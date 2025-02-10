Рейтинг@Mail.ru
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 10.02.2025 (обновлено: 15:23 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998416385.html
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков
Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:21:00+03:00
2025-02-10T15:23:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", - сказал Рябков.Замминистра отметил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты"."Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно. С нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил", - добавил Рябков в разговоре с журналистами.
https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков

Рябков сообщил, что пока нет согласованных графиков контактов Путина и Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", - сказал Рябков.
Замминистра отметил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты".
"Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно. С нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил", - добавил Рябков в разговоре с журналистами.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Песков прокомментировал информацию о разговоре Путина и Трампа
9 февраля, 11:31
 
РоссияСШАСергей РябковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала