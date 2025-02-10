https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998416385.html
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков
Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:21:00+03:00
2025-02-10T14:21:00+03:00
2025-02-10T15:23:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
владимир путин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_0:0:3065:1724_1920x0_80_0_0_2512661dd60d6f68eefb745480bf1b24.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", - сказал Рябков.Замминистра отметил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты"."Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно. С нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил", - добавил Рябков в разговоре с журналистами.
https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903096095_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_49631973cfd8017b4d0acd253701aab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп
Россия, США, Сергей Рябков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков
Рябков сообщил, что пока нет согласованных графиков контактов Путина и Трампа