https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998416385.html

Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков

Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков - РИА Новости, 10.02.2025

Согласованных графиков контактов Путина и Трампа пока нет, заявил Рябков

Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:21:00+03:00

2025-02-10T14:21:00+03:00

2025-02-10T15:23:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Согласованных графиков контактов между президентами РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодня нет, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Согласованных графиков нет. Но тема существует, и по мере прояснения дальнейшей диспозиции, я думаю, будут договорённости и на этот счет и своевременно и в должный момент объявлены. Но сейчас их нет. По состоянию на сегодня никаких графиков не существует", - сказал Рябков.Замминистра отметил, что каналы коммуникации между РФ и США существуют, "они не закрыты"."Они находятся в рабочем состоянии. Другое дело, что у нас нет договоренностей о каких-то контактах на высшем уровне, на политическом уровне. Все это вполне возможно. С нашей стороны готовность и открытость в этом плане имеется, о чем президент России неоднократно говорил", - добавил Рябков в разговоре с журналистами.

https://ria.ru/20250209/peskov-1998243601.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, сергей рябков, владимир путин, дональд трамп