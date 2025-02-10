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Россия готова только к равноправному диалогу с США по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:20 10.02.2025 (обновлено: 16:31 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998416050.html
Россия готова только к равноправному диалогу с США по Украине, заявил МИД
Россия готова только к равноправному диалогу с США по Украине, заявил МИД - РИА Новости, 10.02.2025
Россия готова только к равноправному диалогу с США по Украине, заявил МИД
Команда президента США Дональда Трампа обозначила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, Россия к нему готова, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 10.02.2025
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2025-02-10T16:31:00+03:00
дональд трамп
россия
сша
сергей рябков
специальная военная операция на украине
москва
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обозначила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, Россия к нему готова, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.&quot;Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе&quot;, — отметил он.По словам дипломата, идет определенное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. При этом он подчеркнул, что согласованных графиков общения Владимира Путина и Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности. Как подчеркнул замглавы МИД, Москва неоднократно говорила, что отношения между двумя государствами балансируют на грани разрыва. Однако он добавил, что при новой администрации появилось небольшое окно возможностей для их нормализации."Воспользуются ли США этим шансом — зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями, — все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", — пояснил он. Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, сообщил Рябков. Между тем, напомнил дипломат, российская позиция весьма четкая и прямо изложена президентом. Замглавы МИД отметил, что Кремль не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20250210/tramp-1998278492.html
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дональд трамп, россия, сша, сергей рябков, москва, владимир путин
Дональд Трамп, Россия, США, Сергей Рябков, Специальная военная операция на Украине, Москва, Владимир Путин
Россия готова только к равноправному диалогу с США по Украине, заявил МИД

Рябков: Россия готова к возобновлению контактов с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обозначила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, Россия к нему готова, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«

"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", — отметил он.

По словам дипломата, идет определенное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. При этом он подчеркнул, что согласованных графиков общения Владимира Путина и Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.
Как подчеркнул замглавы МИД, Москва неоднократно говорила, что отношения между двумя государствами балансируют на грани разрыва. Однако он добавил, что при новой администрации появилось небольшое окно возможностей для их нормализации.
"Воспользуются ли США этим шансом — зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями, — все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", — пояснил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Полный разворот: Трамп теперь хочет сделать Украину частью Америки
Вчера, 08:00
Москва получает разные сигналы от Вашингтона по поводу конфликта на Украине, но на практике пока не видит изменения курса США, сообщил Рябков.
Между тем, напомнил дипломат, российская позиция весьма четкая и прямо изложена президентом. Замглавы МИД отметил, что Кремль не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.

В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если: Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО; ВСУ выйдут из новых российских регионов; киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию; страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.

Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампРоссияСШАСергей РябковМоскваВладимир Путин
 
 
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