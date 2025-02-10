Россия готова только к равноправному диалогу с США по Украине, заявил МИД
Рябков: Россия готова к возобновлению контактов с США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Команда президента США Дональда Трампа обозначила интерес к возобновлению диалога Вашингтона и Москвы, Россия к нему готова, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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"Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе", — отметил он.
По словам дипломата, идет определенное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств. При этом он подчеркнул, что согласованных графиков общения Владимира Путина и Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.
Как подчеркнул замглавы МИД, Москва неоднократно говорила, что отношения между двумя государствами балансируют на грани разрыва. Однако он добавил, что при новой администрации появилось небольшое окно возможностей для их нормализации.
"Воспользуются ли США этим шансом — зависит только и исключительно от них. Язык ультиматумов, эпатажных вбросов, попытки сказать нам, что нам будет оказано большое одолжение в обмен на согласие с заведомо непроходными требованиями, — все это в отношениях и диалоге с Россией не пройдет", — пояснил он.
Между тем, напомнил дипломат, российская позиция весьма четкая и прямо изложена президентом. Замглавы МИД отметил, что Кремль не приемлет полумер в вопросе урегулирования украинского кризиса.
В июне прошлого года Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если: Украина официально откажется от намерений присоединиться к НАТО; ВСУ выйдут из новых российских регионов; киевские власти проведут демилитаризацию и денацификацию; страна примет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул в этом контексте и отмену антироссийских санкций.