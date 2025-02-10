https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998412595.html

Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств

Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств - РИА Новости, 10.02.2025

Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств

Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:11:00+03:00

2025-02-10T14:11:00+03:00

2025-02-10T14:16:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html

россия

сша

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)