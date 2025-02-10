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Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств - РИА Новости, 10.02.2025
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14:11 10.02.2025 (обновлено: 14:16 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/ryabkov-1998412595.html
Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств
Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств - РИА Новости, 10.02.2025
Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств
Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:11:00+03:00
2025-02-10T14:16:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - сказал Рябков.
https://ria.ru/20250210/ssha-1998411954.html
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россия, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Рябков сообщил о контактах с США по линии внешнеполитических ведомств

Рябков: определенные контакты с США по линии внешнеполитических ведомств идут

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Между внешнеполитическими ведомствами РФ и США идут определенные контакты, но сейчас нет смысла разглашать их подробности, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", - сказал Рябков.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Отношения России и США балансируют на грани разрыва, заявил Рябков
Вчера, 14:10
 
РоссияСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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