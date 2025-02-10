Рейтинг@Mail.ru
В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
00:30 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/rvio-1998319122.html
В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии
В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии - РИА Новости, 10.02.2025
В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии
Потеря плацдарма в Восточной Померании в годы Великой Отечественной войны стала для Германии сокрушительным ударом, эта операция сыграла одну из решающих ролей... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:30:00+03:00
2025-02-10T00:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
балтийское море
берлин (город)
германия
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996297121_0:177:3001:1865_1920x0_80_0_0_5a42bafd0ffd5928e18d4277649e8886.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Потеря плацдарма в Восточной Померании в годы Великой Отечественной войны стала для Германии сокрушительным ударом, эта операция сыграла одну из решающих ролей в организации Красной Армией наступления на Берлин, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция началась 10 февраля 1945 года. "Восточно-Померанская операция, которая началась 10 февраля 1945 года и закончилась 4 апреля 1945 года, сыграла одну из решающих ролей в организации Красной Армией наступления на сам Берлин. Германия получила сокрушительный удар от Красной Армии, отдав плацдарм в Восточной Померании", - сказал Мягков. С 12 января 1945 года Красная Армия проводила Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, Восточно-Померанская наступательная операция стала ее частью. "Наши силы прошли за 17 дней 450 километров вглубь к Одеру, захватили на нем плацдарм на западном берегу и были в 70 километрах от Берлина. Но такое быстрое продвижение наших сил, в частности, 1-го Белорусского фронта, за которым следовали соседние фронты (1-й Украинский и 2-й Белорусский), отставая от передовых сил маршала (Георгия) Жукова, которые уже находились на Одере, и создался такой "балкон", плацдарм немецких войск в Восточной Померании. Это - побережье Балтийского моря, от Данцига до устья Одера", - отметил историк. По его словам, Жуков понимал, что необходимо не допустить возможности нанесения немцами контрудара, который бы мог отрезать части 1-го Белорусского фронта от других сил. "Как позже стало известно из трофейных документов, немцы готовили комбинированный удар с севера и юга. Была даже угроза оккупирования передовых армий Жукова. Немцы действительно сосредотачивали здесь крупные силы. Это 30 дивизий, которые сосредоточили для удара по флангу 1-го Белорусского фронта Жукова, и среди всех дивизии восемь было танковых. Причем, много эсэсовских дивизий, как, например, дивизия СС "Нордланд", где были представители и скандинавских стран. То есть это отборные, элитные войска, звери по своей сущности, которые осуществляли много карательных операций на территории Советского Союза и Европы. В общем, складывалась опасная ситуация", - отметил собеседник агентства. Ставка верховного главнокомандования приказала фронту Жукова повернуть часть своих сил на север к фронту в Восточной Померании. "Его фронту, 1-му Белорусскому, и 2-му Белорусскому фронту (Константина) Рокоссовского было приказано готовиться к удару по Восточной Пруссии, чтобы выйти на побережье Балтийского моря и устранить вот эту угрозу и занять всю территорию от Данцига до устья Одера", - уточнил научный директор РВИО. Мягков подчеркнул, что первыми перешли в атаку войска 2-го Белорусского фронта Рокоссовского. "Вначале фронт прорывали наши общевойсковые армии, а потом в бой вводилась первая и вторая танковые армии жуковского фронта. Бои были очень тяжелые. Немцы держались за этот плацдарм, потому что это была крупная база немецкой военной экономики. Там было очень много военных предприятий, которые еще сохраняла нацистская Германия", - подчеркнул историк. Кроме того, в Восточной Померании находилась крупная база военно-морского флота германской армии, включая Гданьск и Гдыню. "С тяжелыми боями и большими потерями (в этой земле полегло более 50 тысяч наших бойцов и командиров) Красная Армия прорвала фронт, несмотря на то, что каждый укрепленный пункт, каждый небольшой городок немцами был превращен фактически в крепость. А крупные города, такие как Данциг и Гдыня, имели по три линии укрепления. Мощные каменные форты держали оборону. Но ничего их не спасло, советские войска сломили сопротивление противника", - отметил научный директор РВИО. В результате успеха в Померанской операции части и соединения Красной Армии вышли к Балтийскому морю, взяв Гдыню, и немецкий плацдарм, направленный во фланг фронта Жукова, был ликвидирован. "Восточная Померания, побережье Балтийского моря от устья Одера до Данцига стали после войны территорией Польши благодаря Советскому Союзу. Там стояли после войны памятники советским воинам. Сегодня все это поляки сносят и фактически уже снесли. Вот такая у поляков короткая память", - заключил Мягков.
https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html
https://ria.ru/20250127/kontslager-1995603210.html
https://ria.ru/20250119/krakov-1994418499.html
https://ria.ru/20250117/polsha-1994099454.html
балтийское море
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996297121_0:0:2487:1865_1920x0_80_0_0_c627fcf15304e69c55d2ecb660076f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
балтийское море, берлин (город), германия, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Балтийское море, Берлин (город), Германия, Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии

Историк Мягков: потеря плацдарма в Восточной Померании стала ударом для Германии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветские реактивные минометы ведут огонь по оборонительным рубежам противника во время Восточно-Померанской наступательной военной операции
Советские реактивные минометы ведут огонь по оборонительным рубежам противника во время Восточно-Померанской наступательной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Советские реактивные минометы ведут огонь по оборонительным рубежам противника во время Восточно-Померанской наступательной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Потеря плацдарма в Восточной Померании в годы Великой Отечественной войны стала для Германии сокрушительным ударом, эта операция сыграла одну из решающих ролей в организации Красной Армией наступления на Берлин, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция началась 10 февраля 1945 года.
Ялтинская конференция глав правительств трех союзных держав СССР, США и Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Крымская конференция стала основой послевоенного устройства, заявили в РВИО
4 февраля, 01:03
"Восточно-Померанская операция, которая началась 10 февраля 1945 года и закончилась 4 апреля 1945 года, сыграла одну из решающих ролей в организации Красной Армией наступления на сам Берлин. Германия получила сокрушительный удар от Красной Армии, отдав плацдарм в Восточной Померании", - сказал Мягков.
С 12 января 1945 года Красная Армия проводила Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, Восточно-Померанская наступательная операция стала ее частью.
"Наши силы прошли за 17 дней 450 километров вглубь к Одеру, захватили на нем плацдарм на западном берегу и были в 70 километрах от Берлина. Но такое быстрое продвижение наших сил, в частности, 1-го Белорусского фронта, за которым следовали соседние фронты (1-й Украинский и 2-й Белорусский), отставая от передовых сил маршала (Георгия) Жукова, которые уже находились на Одере, и создался такой "балкон", плацдарм немецких войск в Восточной Померании. Это - побережье Балтийского моря, от Данцига до устья Одера", - отметил историк.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Никто, кроме Красной Армии, не освободил бы Освенцим, заявили в РВИО
27 января, 00:13
По его словам, Жуков понимал, что необходимо не допустить возможности нанесения немцами контрудара, который бы мог отрезать части 1-го Белорусского фронта от других сил.
"Как позже стало известно из трофейных документов, немцы готовили комбинированный удар с севера и юга. Была даже угроза оккупирования передовых армий Жукова. Немцы действительно сосредотачивали здесь крупные силы. Это 30 дивизий, которые сосредоточили для удара по флангу 1-го Белорусского фронта Жукова, и среди всех дивизии восемь было танковых. Причем, много эсэсовских дивизий, как, например, дивизия СС "Нордланд", где были представители и скандинавских стран. То есть это отборные, элитные войска, звери по своей сущности, которые осуществляли много карательных операций на территории Советского Союза и Европы. В общем, складывалась опасная ситуация", - отметил собеседник агентства.
Ставка верховного главнокомандования приказала фронту Жукова повернуть часть своих сил на север к фронту в Восточной Померании. "Его фронту, 1-му Белорусскому, и 2-му Белорусскому фронту (Константина) Рокоссовского было приказано готовиться к удару по Восточной Пруссии, чтобы выйти на побережье Балтийского моря и устранить вот эту угрозу и занять всю территорию от Данцига до устья Одера", - уточнил научный директор РВИО.
Костел Святых Петра и Павла в Кракове - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В РВИО рассказали, почему Краков уцелел во время Второй Мировой
19 января, 00:21
Мягков подчеркнул, что первыми перешли в атаку войска 2-го Белорусского фронта Рокоссовского. "Вначале фронт прорывали наши общевойсковые армии, а потом в бой вводилась первая и вторая танковые армии жуковского фронта. Бои были очень тяжелые. Немцы держались за этот плацдарм, потому что это была крупная база немецкой военной экономики. Там было очень много военных предприятий, которые еще сохраняла нацистская Германия", - подчеркнул историк.
Кроме того, в Восточной Померании находилась крупная база военно-морского флота германской армии, включая Гданьск и Гдыню. "С тяжелыми боями и большими потерями (в этой земле полегло более 50 тысяч наших бойцов и командиров) Красная Армия прорвала фронт, несмотря на то, что каждый укрепленный пункт, каждый небольшой городок немцами был превращен фактически в крепость. А крупные города, такие как Данциг и Гдыня, имели по три линии укрепления. Мощные каменные форты держали оборону. Но ничего их не спасло, советские войска сломили сопротивление противника", - отметил научный директор РВИО.
В результате успеха в Померанской операции части и соединения Красной Армии вышли к Балтийскому морю, взяв Гдыню, и немецкий плацдарм, направленный во фланг фронта Жукова, был ликвидирован.
"Восточная Померания, побережье Балтийского моря от устья Одера до Данцига стали после войны территорией Польши благодаря Советскому Союзу. Там стояли после войны памятники советским воинам. Сегодня все это поляки сносят и фактически уже снесли. Вот такая у поляков короткая память", - заключил Мягков.
Мирные жители Варшавы и бойцы Красной Армии. Освобождение Польши. Великая Отечественная война 1941-1945 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Поляки забыли, какой ценой освобождена Польша, заявили в РВИО
17 января, 00:27
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБалтийское мореБерлин (город)ГерманияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала