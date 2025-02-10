https://ria.ru/20250210/rvio-1998319122.html

В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии

В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии - РИА Новости, 10.02.2025

В РВИО рассказали о Восточно-Померанской операции Красной Армии

Потеря плацдарма в Восточной Померании в годы Великой Отечественной войны стала для Германии сокрушительным ударом, эта операция сыграла одну из решающих ролей... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:30:00+03:00

2025-02-10T00:30:00+03:00

2025-02-10T00:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

балтийское море

берлин (город)

германия

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Потеря плацдарма в Восточной Померании в годы Великой Отечественной войны стала для Германии сокрушительным ударом, эта операция сыграла одну из решающих ролей в организации Красной Армией наступления на Берлин, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция началась 10 февраля 1945 года. "Восточно-Померанская операция, которая началась 10 февраля 1945 года и закончилась 4 апреля 1945 года, сыграла одну из решающих ролей в организации Красной Армией наступления на сам Берлин. Германия получила сокрушительный удар от Красной Армии, отдав плацдарм в Восточной Померании", - сказал Мягков. С 12 января 1945 года Красная Армия проводила Висло-Одерскую стратегическую наступательную операцию, Восточно-Померанская наступательная операция стала ее частью. "Наши силы прошли за 17 дней 450 километров вглубь к Одеру, захватили на нем плацдарм на западном берегу и были в 70 километрах от Берлина. Но такое быстрое продвижение наших сил, в частности, 1-го Белорусского фронта, за которым следовали соседние фронты (1-й Украинский и 2-й Белорусский), отставая от передовых сил маршала (Георгия) Жукова, которые уже находились на Одере, и создался такой "балкон", плацдарм немецких войск в Восточной Померании. Это - побережье Балтийского моря, от Данцига до устья Одера", - отметил историк. По его словам, Жуков понимал, что необходимо не допустить возможности нанесения немцами контрудара, который бы мог отрезать части 1-го Белорусского фронта от других сил. "Как позже стало известно из трофейных документов, немцы готовили комбинированный удар с севера и юга. Была даже угроза оккупирования передовых армий Жукова. Немцы действительно сосредотачивали здесь крупные силы. Это 30 дивизий, которые сосредоточили для удара по флангу 1-го Белорусского фронта Жукова, и среди всех дивизии восемь было танковых. Причем, много эсэсовских дивизий, как, например, дивизия СС "Нордланд", где были представители и скандинавских стран. То есть это отборные, элитные войска, звери по своей сущности, которые осуществляли много карательных операций на территории Советского Союза и Европы. В общем, складывалась опасная ситуация", - отметил собеседник агентства. Ставка верховного главнокомандования приказала фронту Жукова повернуть часть своих сил на север к фронту в Восточной Померании. "Его фронту, 1-му Белорусскому, и 2-му Белорусскому фронту (Константина) Рокоссовского было приказано готовиться к удару по Восточной Пруссии, чтобы выйти на побережье Балтийского моря и устранить вот эту угрозу и занять всю территорию от Данцига до устья Одера", - уточнил научный директор РВИО. Мягков подчеркнул, что первыми перешли в атаку войска 2-го Белорусского фронта Рокоссовского. "Вначале фронт прорывали наши общевойсковые армии, а потом в бой вводилась первая и вторая танковые армии жуковского фронта. Бои были очень тяжелые. Немцы держались за этот плацдарм, потому что это была крупная база немецкой военной экономики. Там было очень много военных предприятий, которые еще сохраняла нацистская Германия", - подчеркнул историк. Кроме того, в Восточной Померании находилась крупная база военно-морского флота германской армии, включая Гданьск и Гдыню. "С тяжелыми боями и большими потерями (в этой земле полегло более 50 тысяч наших бойцов и командиров) Красная Армия прорвала фронт, несмотря на то, что каждый укрепленный пункт, каждый небольшой городок немцами был превращен фактически в крепость. А крупные города, такие как Данциг и Гдыня, имели по три линии укрепления. Мощные каменные форты держали оборону. Но ничего их не спасло, советские войска сломили сопротивление противника", - отметил научный директор РВИО. В результате успеха в Померанской операции части и соединения Красной Армии вышли к Балтийскому морю, взяв Гдыню, и немецкий плацдарм, направленный во фланг фронта Жукова, был ликвидирован. "Восточная Померания, побережье Балтийского моря от устья Одера до Данцига стали после войны территорией Польши благодаря Советскому Союзу. Там стояли после войны памятники советским воинам. Сегодня все это поляки сносят и фактически уже снесли. Вот такая у поляков короткая память", - заключил Мягков.

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

https://ria.ru/20250127/kontslager-1995603210.html

https://ria.ru/20250119/krakov-1994418499.html

https://ria.ru/20250117/polsha-1994099454.html

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балтийское море, берлин (город), германия, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне