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В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД
В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД - РИА Новости, 10.02.2025
В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД
Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего гендиректора ООО "БМФ" Бориса Ляшука за поставку в МВД рубашек плохого качества на сумму более... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:19:00+03:00
2025-02-10T14:19:00+03:00
2025-02-10T14:22:00+03:00
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего гендиректора ООО "БМФ" Бориса Ляшука за поставку в МВД рубашек плохого качества на сумму более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Борис Ляшук признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 6 лет колонии", - сказал собеседник агентства.Фигурант был взят под стражу в зале суда.
https://ria.ru/20250208/minoborony-1998136670.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД
В Москве предприниматель получил срок за продажу МВД некачественных рубашек