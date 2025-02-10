https://ria.ru/20250210/rubashki-1998415593.html

В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД

В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД - РИА Новости, 10.02.2025

В Москве предприниматель получил срок за некачественные поставки для МВД

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего гендиректора ООО "БМФ" Бориса Ляшука за поставку в МВД рубашек плохого качества на сумму более... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:19:00+03:00

2025-02-10T14:19:00+03:00

2025-02-10T14:22:00+03:00

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 6 годам колонии бывшего гендиректора ООО "БМФ" Бориса Ляшука за поставку в МВД рубашек плохого качества на сумму более 500 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде."Приговором Замоскворецкого районного суда города Москвы Борис Ляшук признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему назначено наказание в виде 6 лет колонии", - сказал собеседник агентства.Фигурант был взят под стражу в зале суда.

https://ria.ru/20250208/minoborony-1998136670.html

москва

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)