https://ria.ru/20250210/rostovchane-1998464494.html
Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты
Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты - РИА Новости, 10.02.2025
Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты
Единовременную материальную помощь начнут выплачивать жителям Ростова-на-Дону, чьи дома пострадали от атаки БПЛА в минувшие выходные, сообщил врио главы... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T17:27:00+03:00
2025-02-10T17:27:00+03:00
2025-02-10T17:28:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
чертковский район
александр скрябин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Единовременную материальную помощь начнут выплачивать жителям Ростова-на-Дону, чьи дома пострадали от атаки БПЛА в минувшие выходные, сообщил врио главы администрации города Александр Скрябин в Telegram-канале. Города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА. Атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. В результате в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. "Завершены обходы по 113 поврежденным квартирам. Вчера были выполнены работы по замерам окон на всех поврежденных объектах, необходимый материал - заказан", - написал Скрябин. Он добавил, что ведется прием документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. На сегодняшний день от ростовчан поступило 24 заявления. "Поручил ускорить процесс и начать выплаты тем, кто уже подал заявление", - подчеркнул он.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, чертковский район, александр скрябин
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Чертковский район, Александр Скрябин
Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты
Жители Ростова-на-Дону, чьи дома в выходные повредили дроны, получат выплаты