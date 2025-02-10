https://ria.ru/20250210/rostovchane-1998464494.html

Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты

Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты - РИА Новости, 10.02.2025

Жители Ростова-на-Дону, чьи дома повреждены при атаке БПЛА, получат выплаты

Единовременную материальную помощь начнут выплачивать жителям Ростова-на-Дону, чьи дома пострадали от атаки БПЛА в минувшие выходные, сообщил врио главы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T17:27:00+03:00

2025-02-10T17:27:00+03:00

2025-02-10T17:28:00+03:00

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

чертковский район

александр скрябин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости. Единовременную материальную помощь начнут выплачивать жителям Ростова-на-Дону, чьи дома пострадали от атаки БПЛА в минувшие выходные, сообщил врио главы администрации города Александр Скрябин в Telegram-канале. Города и районы Ростовской области в субботу ночью были атакованы БПЛА. Атаке, в частности, подверглись Ростов-на-Дону и Чертковский район. В результате в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. "Завершены обходы по 113 поврежденным квартирам. Вчера были выполнены работы по замерам окон на всех поврежденных объектах, необходимый материал - заказан", - написал Скрябин. Он добавил, что ведется прием документов для оформления единовременной выплаты потерпевшим. На сегодняшний день от ростовчан поступило 24 заявления. "Поручил ускорить процесс и начать выплаты тем, кто уже подал заявление", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250210/bespilotnik-1998446926.html

ростов-на-дону

ростовская область

чертковский район

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Варвара Скокшина

происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, чертковский район, александр скрябин