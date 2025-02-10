https://ria.ru/20250210/rossiya-1998505464.html

В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России

В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России - РИА Новости, 10.02.2025

В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России

Запад наметил новый театр военных действий против России в Северной Европе, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:01:00+03:00

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2025-02-10T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад наметил новый театр военных действий против России в Северной Европе, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х."Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море", — говорится в публикации.В связи с этим Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей-Ди Вэнсу и главе департамента эффективности государственного управления Илону Маску с призывом в срочном порядке провести аудит НАТО.Ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на дипломатов и правительственных чиновников Евросоюза писало, что в Брюсселе обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Посол России в Бельгии Александр Токовинин, в свою очередь, заявил, что Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО.

https://ria.ru/20250210/rossiya-1998426393.html

https://ria.ru/20250210/baltika-1998010618.html

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в мире, россия, балтийское море, дональд трамп, нато, илон маск, финляндия