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В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России - РИА Новости, 10.02.2025
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22:01 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/rossiya-1998505464.html
В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России
В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России - РИА Новости, 10.02.2025
В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России
Запад наметил новый театр военных действий против России в Северной Европе, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:01:00+03:00
2025-02-10T22:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад наметил новый театр военных действий против России в Северной Европе, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х."Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море", — говорится в публикации.В связи с этим Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей-Ди Вэнсу и главе департамента эффективности государственного управления Илону Маску с призывом в срочном порядке провести аудит НАТО.Ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на дипломатов и правительственных чиновников Евросоюза писало, что в Брюсселе обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией.Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.Посол России в Бельгии Александр Токовинин, в свою очередь, заявил, что Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО.
https://ria.ru/20250210/rossiya-1998426393.html
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в мире, россия, балтийское море, дональд трамп, нато, илон маск, финляндия
В мире, Россия, Балтийское море, Дональд Трамп, НАТО, Илон Маск, Финляндия
В Финляндии сделали заявление об открытии нового фронта против России

Профессор Малинен допустил крупную эскалацию против России в Балтийском море

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Запад наметил новый театр военных действий против России в Северной Европе, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Об этом он написал в соцсети Х.
"Есть много признаков того, что следующая крупная эскалация против России произойдет в странах Северной Европы, включая Балтийское море", — говорится в публикации.
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В связи с этим Малинен обратился к президенту США Дональду Трампу, вице-президенту Джей-Ди Вэнсу и главе департамента эффективности государственного управления Илону Маску с призывом в срочном порядке провести аудит НАТО.
Ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на дипломатов и правительственных чиновников Евросоюза писало, что в Брюсселе обсуждают планы по масштабному захвату в Балтийском море нефтяных танкеров, якобы связанных с Россией.
Страны НАТО Балтийского региона заявили 14 января, что альянс начинает миссию под названием "Балтийский часовой" (Baltic Sentry) по патрулированию Балтийского моря и защите подводной инфраструктуры на фоне недавних повреждений кабелей. В НАТО не уточняли, сколько кораблей и воздушных средств будет развернуто, при этом миссия носит бессрочный характер, заявляло верховное командование объединенных вооруженных сил (ОВС) в Монсе.
Посол России в Бельгии Александр Токовинин, в свою очередь, заявил, что Москва примет ответные меры на балтийскую операцию НАТО.
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В миреРоссияБалтийское мореДональд ТрампНАТОИлон МаскФинляндия
 
 
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