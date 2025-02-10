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В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине
Российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:57:00+03:00
2025-02-10T06:57:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы остаемся открытыми к диалогу", - сказал он. "Выступаем за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин", - подчеркнул Галузин. "Две главные причины – это расширение НАТО и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины",- добавил он. По словам высокопоставленного дипломата, "без их устранения мы получим временное перемирие или заморозку конфликта с его неизбежным возобновлением, для России это неприемлемо". Он напомнил, что "сохраняются юридические препятствия, связанные с нелегитимностью киевского режима и действующего на Украине законодательного запрета на ведение переговоров о мире".
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украина, россия, михаил галузин, нато
Украина, Россия, Михаил Галузин, НАТО
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине
МИД: Россия остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине