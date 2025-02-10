Рейтинг@Mail.ru
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/rossiya-1998333988.html
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине
Российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:57:00+03:00
2025-02-10T06:57:00+03:00
украина
россия
михаил галузин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы остаемся открытыми к диалогу", - сказал он. "Выступаем за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин", - подчеркнул Галузин. "Две главные причины – это расширение НАТО и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины",- добавил он. По словам высокопоставленного дипломата, "без их устранения мы получим временное перемирие или заморозку конфликта с его неизбежным возобновлением, для России это неприемлемо". Он напомнил, что "сохраняются юридические препятствия, связанные с нелегитимностью киевского режима и действующего на Украине законодательного запрета на ведение переговоров о мире".
https://ria.ru/20250210/nebenzya-1998331753.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, михаил галузин, нато
Украина, Россия, Михаил Галузин, НАТО
В МИД заявили, что Россия открыта к диалогу по Украине

МИД: Россия остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона остается открытой к диалогу по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы остаемся открытыми к диалогу", - сказал он.
"Выступаем за действительно справедливое, всеобъемлющее и окончательное урегулирование кризиса, которое достижимо только путем искоренения его первопричин", - подчеркнул Галузин. "Две главные причины – это расширение НАТО и попрание прав этнических русских и русскоязычных жителей Украины",- добавил он. По словам высокопоставленного дипломата, "без их устранения мы получим временное перемирие или заморозку конфликта с его неизбежным возобновлением, для России это неприемлемо".
Он напомнил, что "сохраняются юридические препятствия, связанные с нелегитимностью киевского режима и действующего на Украине законодательного запрета на ведение переговоров о мире".
Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Россия выступает за мир, а не перемирие на Украине, заявил Небензя
06:02
 
УкраинаРоссияМихаил ГалузинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала