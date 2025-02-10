https://ria.ru/20250210/rossiya-1998318712.html

МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров

МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025

МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров

МИД России будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, продолжит развивать сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T00:20:00+03:00

2025-02-10T00:20:00+03:00

2025-02-10T00:20:00+03:00

россия

африка

сергей лавров

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. МИД России будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, продолжит развивать сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и странами мирового большинства, заявил глава министерства Сергей Лавров. "Мы будем и далее делать все от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции и создания безопасных, наиболее благоприятных условий развития страны и повышения благосостояния наших граждан. Продолжим наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством – государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки", - сказал министр в обращении по случаю Дня дипломатического работника. При этом он подчеркнул, что МИД будет способствовать упрочению многополярности и созданию механизмов международного взаимодействия, "неподвластных деструктивному влиянию западного меньшинства". "Решение этих стратегических задач требует от всех нас мобилизации сил, постоянного движения вперед, профессионального развития и психологической устойчивости", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html

https://ria.ru/20250205/glava-1997472633.html

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россия, африка, сергей лавров