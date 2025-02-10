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МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025
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00:20 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/rossiya-1998318712.html
МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров
МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров - РИА Новости, 10.02.2025
МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров
МИД России будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, продолжит развивать сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T00:20:00+03:00
2025-02-10T00:20:00+03:00
россия
африка
сергей лавров
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. МИД России будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, продолжит развивать сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и странами мирового большинства, заявил глава министерства Сергей Лавров. "Мы будем и далее делать все от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции и создания безопасных, наиболее благоприятных условий развития страны и повышения благосостояния наших граждан. Продолжим наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством – государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки", - сказал министр в обращении по случаю Дня дипломатического работника. При этом он подчеркнул, что МИД будет способствовать упрочению многополярности и созданию механизмов международного взаимодействия, "неподвластных деструктивному влиянию западного меньшинства". "Решение этих стратегических задач требует от всех нас мобилизации сил, постоянного движения вперед, профессионального развития и психологической устойчивости", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20250205/lavrov-1997476975.html
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россия, африка, сергей лавров
Россия, Африка, Сергей Лавров
МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров

Лавров: МИД сделает все необходимое для защиты национальных интересов России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. МИД России будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, продолжит развивать сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и странами мирового большинства, заявил глава министерства Сергей Лавров.
"Мы будем и далее делать все от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции и создания безопасных, наиболее благоприятных условий развития страны и повышения благосостояния наших граждан. Продолжим наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством – государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки", - сказал министр в обращении по случаю Дня дипломатического работника.
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При этом он подчеркнул, что МИД будет способствовать упрочению многополярности и созданию механизмов международного взаимодействия, "неподвластных деструктивному влиянию западного меньшинства".
"Решение этих стратегических задач требует от всех нас мобилизации сил, постоянного движения вперед, профессионального развития и психологической устойчивости", - отметил Лавров.
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