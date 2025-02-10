МИД будет делать все необходимое для защиты интересов России, заявил Лавров
Лавров: МИД сделает все необходимое для защиты национальных интересов России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. МИД России будет делать все необходимое для защиты национальных интересов страны, продолжит развивать сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и странами мирового большинства, заявил глава министерства Сергей Лавров.
"Мы будем и далее делать все от нас зависящее и необходимое для защиты национальных интересов в контексте внешнеполитического сопровождения специальной военной операции и создания безопасных, наиболее благоприятных условий развития страны и повышения благосостояния наших граждан. Продолжим наращивать разноплановое сотрудничество со всеми здравомыслящими партнерами и, прежде всего, с мировым большинством – государствами ближнего зарубежья, Большой Евразии, Африки и Латинской Америки", - сказал министр в обращении по случаю Дня дипломатического работника.
При этом он подчеркнул, что МИД будет способствовать упрочению многополярности и созданию механизмов международного взаимодействия, "неподвластных деструктивному влиянию западного меньшинства".
"Решение этих стратегических задач требует от всех нас мобилизации сил, постоянного движения вперед, профессионального развития и психологической устойчивости", - отметил Лавров.
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