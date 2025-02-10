https://ria.ru/20250210/rossija-1998393001.html

Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов

Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов - РИА Новости, 10.02.2025

Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия вместе с союзниками ведёт борьбу за светлое будущее. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:27:00+03:00

2025-02-10T13:27:00+03:00

2025-02-10T13:27:00+03:00

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анкара (провинция)

алексей ерхов

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АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия вместе с союзниками ведёт борьбу за светлое будущее. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника. Сотрудники посольства и дипломаты, прибывшие в российское диппредставительство в понедельник сначала возложили цветы к памятнику Героя России Андрея Карлова в посольстве, отдав дань памяти выдающемуся дипломату. Затем учащиеся школы имени Карлова при посольстве РФ в Анкаре выступили с концертом. "Мне доставляет большую радость поздравить всех присутствующих с профессиональным праздником. Сегодня поздравляют нас не только наши дети, мы получили письменные поздравления от президента РФ Владимира Путина, от председателя правительства Михаила Мишустина, с видеопоздравлением к нам обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. Все они искренне желают нам здоровья, благополучия и успехов в работе. Эти успехи нам очень нужны. Наша родина, наша страна вместе с союзниками, друзьями ведёт борьбу за светлое будущее всего человечества", - сказал в выступлении Ерхов.

https://ria.ru/20250209/mid-1998237037.html

россия

турция

анкара (провинция)

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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей карлов, владимир путин, политика