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Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов - РИА Новости, 10.02.2025
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13:27 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/rossija-1998393001.html
Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов
Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов - РИА Новости, 10.02.2025
Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия вместе с союзниками ведёт борьбу за светлое будущее. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:27:00+03:00
2025-02-10T13:27:00+03:00
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АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия вместе с союзниками ведёт борьбу за светлое будущее. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника. Сотрудники посольства и дипломаты, прибывшие в российское диппредставительство в понедельник сначала возложили цветы к памятнику Героя России Андрея Карлова в посольстве, отдав дань памяти выдающемуся дипломату. Затем учащиеся школы имени Карлова при посольстве РФ в Анкаре выступили с концертом. "Мне доставляет большую радость поздравить всех присутствующих с профессиональным праздником. Сегодня поздравляют нас не только наши дети, мы получили письменные поздравления от президента РФ Владимира Путина, от председателя правительства Михаила Мишустина, с видеопоздравлением к нам обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. Все они искренне желают нам здоровья, благополучия и успехов в работе. Эти успехи нам очень нужны. Наша родина, наша страна вместе с союзниками, друзьями ведёт борьбу за светлое будущее всего человечества", - сказал в выступлении Ерхов.
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россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, андрей карлов, владимир путин, политика
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, Андрей Карлов, Владимир Путин, Политика
Россия вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее, заявил Ерхов

Посол Ерхов: РФ вместе с союзниками ведет борьбу за светлое будущее человечества

© Rusya Ankara BüyükelçiliğiАлексей Ерхов
Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Rusya Ankara Büyükelçiliği
Алексей Ерхов. Архивное фото
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АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия вместе с союзниками ведёт борьбу за светлое будущее.
Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.
Сотрудники посольства и дипломаты, прибывшие в российское диппредставительство в понедельник сначала возложили цветы к памятнику Героя России Андрея Карлова в посольстве, отдав дань памяти выдающемуся дипломату. Затем учащиеся школы имени Карлова при посольстве РФ в Анкаре выступили с концертом.
"Мне доставляет большую радость поздравить всех присутствующих с профессиональным праздником. Сегодня поздравляют нас не только наши дети, мы получили письменные поздравления от президента РФ Владимира Путина, от председателя правительства Михаила Мишустина, с видеопоздравлением к нам обратился глава МИД РФ Сергей Лавров. Все они искренне желают нам здоровья, благополучия и успехов в работе. Эти успехи нам очень нужны. Наша родина, наша страна вместе с союзниками, друзьями ведёт борьбу за светлое будущее всего человечества", - сказал в выступлении Ерхов.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
В МИД рассказали о праздновании Дня дипломатического работника
9 февраля, 10:17
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей ЕрховАндрей КарловВладимир ПутинПолитика
 
 
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