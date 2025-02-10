https://ria.ru/20250210/rossija-1998339731.html

Россия и КНР едины в отстаивании итогов Второй мировой войны, заявил посол

Россия и КНР едины в отстаивании итогов Второй мировой войны, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2025

Россия и КНР едины в отстаивании итогов Второй мировой войны, заявил посол

Москва и Пекин едины в отстаивании итогов Второй мировой войны, неприятии попыток переписывания истории и героизации нацистских преступников, заявил в интервью... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:54:00+03:00

2025-02-10T08:54:00+03:00

2025-02-10T08:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

китай

москва

игорь моргулов

владимир путин

дмитрий песков

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Москва и Пекин едины в отстаивании итогов Второй мировой войны, неприятии попыток переписывания истории и героизации нацистских преступников, заявил в интервью РИА Новости в преддверии Дня дипломатического работника посол России в Китае Игорь Моргулов. В 2025 году Россия и Китай будут отмечать 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии. По словам посла, взаимное участие лидеров в юбилейных торжествах в двух странах стало уже доброй традицией. "Нынешний год 80-летия нашей общей Победы не станет исключением. Глава КНР принял приглашение Владимира Владимировича Путина присутствовать на Параде Победы в Москве и в свою очередь пригласил президента России на торжества в сентябре в Пекине", - сказал Моргулов. Дипломат подчеркнул, что общность позиций России и Китая в оценке событий Второй мировой войны, единство двух стран в "решительном отстаивании ее итогов, неприятии попыток переписывания истории, принижения роли и тем более очернения победителей, героизации нацистских преступников и их пособников предопределяет и наши слаженные действия в деле увековечения памяти павших воинов". Празднование 80-летия Победы станет одним из главных событий для России в 2025 году. Мероприятия в рамках празднования юбилейной даты являются приоритетом для Москвы, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Всего к знаковой годовщине Победы власти планируют провести примерно 170 мероприятий, из которых, по данным Минкультуры РФ, 15 входят в раздел торжественных памятно-мемориальных мероприятий, 23 – касаются формирования материально-технической базы и информационного обслуживания, девять - мемориализации памятных мест и увековечивания памяти воинов, 123 мероприятия - социально значимые проекты и акции. Также 2025 год в связи с празднованием 80-летия Победы был объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Десятого февраля в России празднуется День дипломатического работника.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

https://ria.ru/20250121/vov-1994829970.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, москва, игорь моргулов, владимир путин, дмитрий песков, 80-летие победы в великой отечественной войне