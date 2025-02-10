https://ria.ru/20250210/rossija-1998336869.html

Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя

Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025

Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя

Россия поддерживает "рабочий канал связи" с новыми властями Сирии, также контактирует с главой миссии САР при ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:02:00+03:00

2025-02-10T08:02:00+03:00

2025-02-10T08:03:00+03:00

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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия поддерживает "рабочий канал связи" с новыми властями Сирии, также контактирует с главой миссии САР при ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "После смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями. Здесь, в Нью-Йорке, мы также контактируем с хорошо знакомыми нам коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска", – сказал Небензя. Постпред РФ также обратил внимание на недавний визит замглавы МИД РФ Михаила Богданова в Дамаск, где он встретился с новыми сирийскими властями. "Важно, что на переговорах был подтвержден настрой на дальнейшее выстраивание двустороннего многопланового сотрудничества на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения. Условлено о продолжении двусторонних контактов", – отметил он.

https://ria.ru/20241204/siriya-1987213999.html

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сирия

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Варвара Скокшина

в мире, россия, сирия, дамаск (город), василий небензя, михаил богданов, оон