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Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
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08:02 10.02.2025 (обновлено: 08:03 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rossija-1998336869.html
Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя
Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 10.02.2025
Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя
Россия поддерживает "рабочий канал связи" с новыми властями Сирии, также контактирует с главой миссии САР при ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T08:02:00+03:00
2025-02-10T08:03:00+03:00
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия поддерживает "рабочий канал связи" с новыми властями Сирии, также контактирует с главой миссии САР при ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя. "После смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями. Здесь, в Нью-Йорке, мы также контактируем с хорошо знакомыми нам коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска", – сказал Небензя. Постпред РФ также обратил внимание на недавний визит замглавы МИД РФ Михаила Богданова в Дамаск, где он встретился с новыми сирийскими властями. "Важно, что на переговорах был подтвержден настрой на дальнейшее выстраивание двустороннего многопланового сотрудничества на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения. Условлено о продолжении двусторонних контактов", – отметил он.
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в мире, россия, сирия, дамаск (город), василий небензя, михаил богданов, оон
В мире, Россия, Сирия, Дамаск (город), Василий Небензя, Михаил Богданов, ООН
Россия сохраняет дипломатическое присутствие в Сирии, заявил Небензя

Небензя: Россия поддерживает рабочий канал связи с новыми властями Сирии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 фев – РИА Новости. Россия поддерживает "рабочий канал связи" с новыми властями Сирии, также контактирует с главой миссии САР при ООН, сообщил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"После смены власти в Сирии дипломатическое присутствие России в этой стране сохранилось. Наш посол продолжает работу в Дамаске. Поддерживается рабочий канал связи с новыми сирийскими властями. Здесь, в Нью-Йорке, мы также контактируем с хорошо знакомыми нам коллегами из постпредства Сирии, получающими инструкции из Дамаска", – сказал Небензя.
Постпред РФ также обратил внимание на недавний визит замглавы МИД РФ Михаила Богданова в Дамаск, где он встретился с новыми сирийскими властями.
"Важно, что на переговорах был подтвержден настрой на дальнейшее выстраивание двустороннего многопланового сотрудничества на принципах традиционной дружбы и взаимного уважения. Условлено о продолжении двусторонних контактов", – отметил он.
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