https://ria.ru/20250210/rospotrebnadzor-1998340348.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с черноморской рыбой

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с черноморской рыбой - РИА Новости, 10.02.2025

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с черноморской рыбой

Роспотребнадзор не выявил несоответствий гигиеническим нормативам в рыбной продукции из Черного моря, проведено уже более 1,2 тысячи исследований, сообщила... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:05:00+03:00

2025-02-10T09:05:00+03:00

2025-02-10T09:05:00+03:00

черное море

севастополь

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997818352_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_17f43559ef03092f9e4b361d6997d669.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор не выявил несоответствий гигиеническим нормативам в рыбной продукции из Черного моря, проведено уже более 1,2 тысячи исследований, сообщила пресс-служба ведомства. "Лабораториями Роспотребнадзора продолжается мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море, на наличие потенциально опасных веществ. Рыба и аквакультура, включая устрицы и мидии, проверяются по четырем показателям: органолептические показатели, гистамин, бензапирен и полихлорированные бифенилы. Всего проведено свыше 1,2 тысячи исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено", - говорится в сообщении. Также проведено свыше 1,1 тысячи исследований морской воды, порядка 4 тысяч исследований почвы и около 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтёров, уточнили в пресс-службе. По последним данным, превышений норм не зафиксировано, за исключением нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке, отметили в ведомстве. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250201/rossija-1996782409.html

https://ria.ru/20241116/proverka-1984190415.html

черное море

севастополь

россия

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черное море, севастополь, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, общество