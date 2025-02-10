https://ria.ru/20250210/rospotrebnadzor-1998328019.html

Уровень радионуклидов в рыбе после сброса вод с "Фукусимы" не вырос

Уровень радионуклидов в рыбе после сброса вод с "Фукусимы" не вырос - РИА Новости, 10.02.2025

Уровень радионуклидов в рыбе после сброса вод с "Фукусимы" не вырос

Специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга после сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии не выявили превышения безопасного уровня содержания... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T04:21:00+03:00

2025-02-10T04:21:00+03:00

2025-02-10T04:21:00+03:00

японское море

япония

приморский край

терсо

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

аэс "фукусима"

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга после сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима" в Японии не выявили превышения безопасного уровня содержания радионуклидов в рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, сообщил РИА Новости представитель управления ведомства по Приморскому краю. "Продолжался контроль за содержанием естественных радионуклидов (цезий-137 и стронций-190) в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе, - минтае, тихоокеанском лососе, треске. В январе было исследовано восемь образцов. Уровень содержания в них естественных радионуклидов не превышает гигиенических нормативов", - сказал собеседник. По его словам, также будет продолжен ежеквартальный мониторинг содержания трития в прибрежных водах акватории Японского моря, очередной отбор проб запланирован на март. Также в управлении рассказали, что в январе в 20 муниципальных районах Приморья проведено 80 замеров мощности дозы гамма-излучения. Установлено, что гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Ранее в управлении сообщали, что в течение 2024 года уровень трития в водах Японского моря и уровень радионуклидов в рыбе оставался в норме. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО c 24 августа 2023 года проводит сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. По информации TEPCO, подготовка к последнему седьмому сбросу в текущем финансовом году, который завершится 31 марта, должна завершиться примерно в середине февраля. Даты начала сброса пока не определены. В 2025 финансовом году, который длится с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.

https://ria.ru/20241204/ekologiya-1987226174.html

https://ria.ru/20241107/fukusima-1982337666.html

японское море

япония

приморский край

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японское море, япония, приморский край, терсо, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), аэс "фукусима"