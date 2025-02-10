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Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ - РИА Новости, 10.02.2025
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Смоленская область
 
16:16 10.02.2025 (обновлено: 16:45 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rets-1998447765.html
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ - РИА Новости, 10.02.2025
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:16:00+03:00
2025-02-10T16:45:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
поддержка бизнеса
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Центр поддержки экспорта Смоленской области безоговорочно подтвердил звание лучшего в России! Уже второй год подряд высокопрофессиональная команда наших специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности занимает 1-е место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ. Об этом объявили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что ключевая составляющая достигнутого результата — это компетенции сотрудников регионального ЦПЭ и их самоотдача. Работу центра оценивал РЭЦ по следующим критериям: Глава региона поздравил победителей с высокой оценкой достигнутых результатов.
https://ria.ru/20250207/proekt-1997961591.html
https://ria.ru/20250206/anokhin-1997841249.html
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смоленская область, россия, василий анохин, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Поддержка бизнеса
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ

Центр поддержки экспорта Смоленской области стал лидером в рейтинге РЭЦ

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Центр поддержки экспорта Смоленской области безоговорочно подтвердил звание лучшего в России! Уже второй год подряд высокопрофессиональная команда наших специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности занимает 1-е место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ. Об этом объявили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми", - написал Анохин в своем телеграм-канале.
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Он добавил, что ключевая составляющая достигнутого результата — это компетенции сотрудников регионального ЦПЭ и их самоотдача.
Работу центра оценивал РЭЦ по следующим критериям:
  • количество субъектов МСП, получивших услуги ЦПЭ;
  • количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при содействии ЦПЭ;
  • объем поддержанного экспорта.
Глава региона поздравил победителей с высокой оценкой достигнутых результатов.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинПоддержка бизнеса
 
 
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