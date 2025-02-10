https://ria.ru/20250210/rets-1998447765.html

Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ

Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ - РИА Новости, 10.02.2025

Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T16:16:00+03:00

2025-02-10T16:16:00+03:00

2025-02-10T16:45:00+03:00

смоленская область

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василий анохин

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Центр поддержки экспорта Смоленской области безоговорочно подтвердил звание лучшего в России! Уже второй год подряд высокопрофессиональная команда наших специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности занимает 1-е место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ. Об этом объявили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что ключевая составляющая достигнутого результата — это компетенции сотрудников регионального ЦПЭ и их самоотдача. Работу центра оценивал РЭЦ по следующим критериям: Глава региона поздравил победителей с высокой оценкой достигнутых результатов.

https://ria.ru/20250207/proekt-1997961591.html

https://ria.ru/20250206/anokhin-1997841249.html

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смоленская область, россия, василий анохин, поддержка бизнеса