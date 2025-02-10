https://ria.ru/20250210/rets-1998447765.html
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ - РИА Новости, 10.02.2025
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ
Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ,... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T16:16:00+03:00
2025-02-10T16:16:00+03:00
2025-02-10T16:45:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Смоленской области второй год подряд занял первое место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Центр поддержки экспорта Смоленской области безоговорочно подтвердил звание лучшего в России! Уже второй год подряд высокопрофессиональная команда наших специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности занимает 1-е место в рейтинге эффективности региональных институтов развития экспорта РЭЦ. Об этом объявили на Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Перми", - написал Анохин в своем телеграм-канале. Он добавил, что ключевая составляющая достигнутого результата — это компетенции сотрудников регионального ЦПЭ и их самоотдача. Работу центра оценивал РЭЦ по следующим критериям: Глава региона поздравил победителей с высокой оценкой достигнутых результатов.
https://ria.ru/20250207/proekt-1997961591.html
https://ria.ru/20250206/anokhin-1997841249.html
смоленская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, россия, василий анохин, поддержка бизнеса
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Поддержка бизнеса
Центр поддержки экспорта Смоленской области занял I место в рейтинге РЭЦ
Центр поддержки экспорта Смоленской области стал лидером в рейтинге РЭЦ