https://ria.ru/20250210/rets-1998380155.html

Ежедневно через "Мой экспорт" оформляется 3 тыс фитосанитарных сертификатов

Ежедневно через "Мой экспорт" оформляется 3 тыс фитосанитарных сертификатов - РИА Новости, 10.02.2025

Ежедневно через "Мой экспорт" оформляется 3 тыс фитосанитарных сертификатов

Более 7 тысяч организаций воспользовались сервисом "Запрос фитосанитарного сертификата" и оформили около 1 миллиона фитосанитарных сертификатов за год,... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:32:00+03:00

2025-02-10T12:32:00+03:00

2025-02-10T12:32:00+03:00

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 7 тысяч организаций воспользовались сервисом "Запрос фитосанитарного сертификата" и оформили около 1 миллиона фитосанитарных сертификатов за год, ежедневно там оформляется около 3 тысяч сертификатов, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."С даты перехода на подачу электронных заявлений на оформление фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию через платформу "Мой экспорт" без необходимости предоставления документов на бумажном носителе прошел один год. За это время более 7 тысяч организаций воспользовались сервисом "Запрос фитосанитарного сертификата" и оформили около 1 миллиона фитосанитарных сертификатов. Ежедневно оформляется около 3 тысяч сертификатов", - говорится в сообщении.Фитосанитарный сертификат - это официальный документ, который свидетельствует о том, что продукция растительного происхождения, подлежащая экспорту, соответствует фитосанитарным требованиям страны-импортера.Сертификат оформляется на подкарантинную продукцию в соответствии с требованиями Национальной организации по карантину и защите растений страны импорта. К таким категориям относятся: растения и их части, упаковка, транспортное средство, контейнер, почва и любой другой организм, объект или материал, способный служить местом укрытия вредных организмов или способствовать их распространению.Сертификат необходимо оформлять для каждой партии груза, перемещаемой в транспортном средстве. Документ оформляют должностные лица территориальных управлений Россельхознадзора. Контроль наличия фитосанитарного сертификата осуществляют таможенные органы при экспорте продукции. Документ действует в течение 14 календарных дней со дня его выдачи в страны-члены ЕС, при вывозе в другие страны - 30 календарных дней. В этот срок партия должна пересечь госграницу РФ. После истечения срока действия возможно переоформить фитосанитарный сертификат. Также переоформление возможно при изменении транспортного средства, перевозящего продукцию; места назначения или данных отправителя и (или) получателя подкарантинной продукции.Чтобы упростить процесс оформления фитосанитарного сертификата, платформа "Мой экспорт" предлагает возможность подачи заявки в онлайн-формате, в которую автоматически подтягиваются сведения из государственных информационных систем. В личном кабинете экспортер может отслеживать статус своей заявки и быть в курсе всех этапов процесса. Клиенты платформы получают доступ к удобному интерфейсу и интуитивно понятной системе формирования данных.Специалисты цифровой платформы "Мой экспорт" постоянно работают над улучшением сервиса и добавлением новых функций. За 2024 год реализованы такие возможности, как получение реэкспортного фитосанитарного сертификата, использование ранее оформленных заявлений в качестве черновика, автоматическое формирование и погашение товаросопроводительного документа на партию зерна (СДИЗ), онлайн-проверка на страновые ограничения, просмотр проекта сертификата и копии оформленного сертификата.РЭЦ регулярно проводит онлайн-семинары по обучению работе с сервисом, ссылки для подключения публикуются в официальном Telegram-канале "ФИТО/ВЕТ/СПТ сертификация". Также вопросы о работе сервисов и платформы можно задать в будние дни специалистам контакт-центра 8-495-967-07-37 (время работы с 9.00 до 18.00 мск) или обратиться в техподдержку платформы "Мой экспорт".Подробную видеоинструкцию по оформлению фитосанитарного сертификата можно найти на платформе.

https://ria.ru/20250207/rets--1997904185.html

https://ria.ru/20250206/eksport-1997792920.html

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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)