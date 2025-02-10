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На Ямале ребенок умер, проглотив магниты - РИА Новости, 10.02.2025
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12:12 10.02.2025 (обновлено: 12:42 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rebenok-1998374768.html
На Ямале ребенок умер, проглотив магниты
На Ямале ребенок умер, проглотив магниты - РИА Новости, 10.02.2025
На Ямале ребенок умер, проглотив магниты
Ребенок в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа скончался после того, как проглотил магниты, подтвердили РИА Новости в департаменте здравоохранения... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:12:00+03:00
2025-02-10T12:42:00+03:00
происшествия
губкинский
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Ребенок в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа скончался после того, как проглотил магниты, подтвердили РИА Новости в департаменте здравоохранения округа. По данным местных СМИ, двухлетний ребенок проглотил порядка 18 мелких магнитов во время игры, инцидент случился в микрорайоне Пурпе Губкинского. "Ребенок поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось" – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать происшествие. В депздраве добавили, что в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы."Ребенок проглотил 20 магнитов", – уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.
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происшествия, губкинский, ямал
Происшествия, Губкинский, Ямал
На Ямале ребенок умер, проглотив магниты

На Ямале двухлетний ребенок умер после того, как проглотил 20 мелких магнитов

© РИА Новости / Алексей КуденкоКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Капельница . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Ребенок в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа скончался после того, как проглотил магниты, подтвердили РИА Новости в департаменте здравоохранения округа.
По данным местных СМИ, двухлетний ребенок проглотил порядка 18 мелких магнитов во время игры, инцидент случился в микрорайоне Пурпе Губкинского.
"Ребенок поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось" – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать происшествие.
В депздраве добавили, что в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы.
"Ребенок проглотил 20 магнитов", – уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.
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