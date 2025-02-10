https://ria.ru/20250210/rebenok-1998374768.html

На Ямале ребенок умер, проглотив магниты

На Ямале ребенок умер, проглотив магниты - РИА Новости, 10.02.2025

На Ямале ребенок умер, проглотив магниты

Ребенок в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа скончался после того, как проглотил магниты, подтвердили РИА Новости в департаменте здравоохранения... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:12:00+03:00

2025-02-10T12:12:00+03:00

2025-02-10T12:42:00+03:00

происшествия

губкинский

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Ребенок в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа скончался после того, как проглотил магниты, подтвердили РИА Новости в департаменте здравоохранения округа. По данным местных СМИ, двухлетний ребенок проглотил порядка 18 мелких магнитов во время игры, инцидент случился в микрорайоне Пурпе Губкинского. "Ребенок поступил в Губкинскую больницу в тяжелом состоянии. Медицинские работники оперативно провели диагностические и реанимационные мероприятия. Врачи сделали все возможное, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось" – сказала собеседница агентства на просьбу прокомментировать происшествие. В депздраве добавили, что в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы."Ребенок проглотил 20 магнитов", – уточнили РИА Новости в правоохранительных органах.

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губкинский

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2025

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происшествия, губкинский, ямал