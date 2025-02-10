Рейтинг@Mail.ru
Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
06:11 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/radiatsiya-1998332039.html
Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации
Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации - РИА Новости, 10.02.2025
Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации
Ученые физического факультета Новосибирского госуниверситета разработали методику для измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, это важно для... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:11:00+03:00
2025-02-10T06:11:00+03:00
наука
новосибирский государственный университет
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920712743_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_24a763e76d649e37ffd5207111bf5715.jpg
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Ученые физического факультета Новосибирского госуниверситета разработали методику для измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, это важно для экомониторинга, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник. "Ученые НГУ разработали уникальный, высокочувствительный метод, который позволяет определить сверхмалые концентрации радиоактивных веществ в любых образцах - грунта, почвы, горных пород и так далее. Методика прошла апробацию и подтвердила эффективность в ходе реализации проекта по определению содержанию радиоактивных веществ (в частности, радона) в грунте шахт и угольных разрезов Кемеровской области", - сообщили в вузе. Для измерения радиоактивности образцов грунта по различным нуклидам набирались спектры гамма-излучения детектором из сверхчистого германия. Ученые отмечают, что в дальнейшем методика найдет применение в экологическом мониторинге, для составления карт радиоактивного заражения, а также в прогнозировании радиационной обстановки при постройке жилья. "Главная сложность задачи состояла в том, что в предоставленных образцах грунта очень низкая концентрация радиоактивных веществ. Поэтому нужно было набирать очень много статистики для достоверного результата, причем статистики как самого образца, так и фона, показатели которого в дальнейшем "вычитались". Работа длилась почти полгода", — рассказала старший преподаватель физфака НГУ Елена Старостина. Для сбора и обработки экспериментальных данных было разработано несколько программ, написанных на языке Python. Первая – для автоматического набора спектров, которая также записывает, какой оператор ставил образец. Другая – для отбора, калибровки и суммирования спектров. Третья – для вычисления активностей радионуклидов. Кроме того, отдельная программа вычисляла абсолютную эффективность детектора. Новая методика позволяет измерять очень низкие уровни радиации, причем связать ее с конкретными излучающими агентами - радионуклидами. Данная методика найдет применение в мониторинге экологической обстановки, для составления карт радиоактивного заражения после радиационных аварий и так далее, отмечают в вузе. В планах ученых — зарегистрировать в Роспатенте программу для обработки данных, аттестовать и лицензировать методику, а в дальнейшей перспективе — создать центр коллективного пользования, который будет проводить комплексные работы по химическому анализу образцов спектральными методами в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах.
https://ri.ria.ru/20250129/nauka-1995928194.html
https://ria.ru/20241213/nauka-1989089033.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920712743_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cfbb92c60b72edf0c9ecd8eaa2b90a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирский государственный университет, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Наука, Новосибирский государственный университет, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации

Физики НГУ разработали методику измерения сверхмалых концентраций радиации

© Фото : НГУ/TelegramНовосибирский государственный университет
Новосибирский государственный университет - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : НГУ/Telegram
Новосибирский государственный университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Ученые физического факультета Новосибирского госуниверситета разработали методику для измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, это важно для экомониторинга, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник.
"Ученые НГУ разработали уникальный, высокочувствительный метод, который позволяет определить сверхмалые концентрации радиоактивных веществ в любых образцах - грунта, почвы, горных пород и так далее. Методика прошла апробацию и подтвердила эффективность в ходе реализации проекта по определению содержанию радиоактивных веществ (в частности, радона) в грунте шахт и угольных разрезов Кемеровской области", - сообщили в вузе.
Лаборатория оптики и динамики биологических систем физического факультета НГУ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
В Новосибирске создали систему "светового управления" тромбоцитами
29 января, 06:00
Для измерения радиоактивности образцов грунта по различным нуклидам набирались спектры гамма-излучения детектором из сверхчистого германия. Ученые отмечают, что в дальнейшем методика найдет применение в экологическом мониторинге, для составления карт радиоактивного заражения, а также в прогнозировании радиационной обстановки при постройке жилья.
"Главная сложность задачи состояла в том, что в предоставленных образцах грунта очень низкая концентрация радиоактивных веществ. Поэтому нужно было набирать очень много статистики для достоверного результата, причем статистики как самого образца, так и фона, показатели которого в дальнейшем "вычитались". Работа длилась почти полгода", — рассказала старший преподаватель физфака НГУ Елена Старостина.
Для сбора и обработки экспериментальных данных было разработано несколько программ, написанных на языке Python. Первая – для автоматического набора спектров, которая также записывает, какой оператор ставил образец. Другая – для отбора, калибровки и суммирования спектров. Третья – для вычисления активностей радионуклидов. Кроме того, отдельная программа вычисляла абсолютную эффективность детектора.
Новая методика позволяет измерять очень низкие уровни радиации, причем связать ее с конкретными излучающими агентами - радионуклидами. Данная методика найдет применение в мониторинге экологической обстановки, для составления карт радиоактивного заражения после радиационных аварий и так далее, отмечают в вузе.
В планах ученых — зарегистрировать в Роспатенте программу для обработки данных, аттестовать и лицензировать методику, а в дальнейшей перспективе — создать центр коллективного пользования, который будет проводить комплексные работы по химическому анализу образцов спектральными методами в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах.
Строительство комплекса зданий Центра коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП СКИФ) в наукограде Кольцово под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Цифровые образцы горных пород начали исследовать на синхротроне
13 декабря 2024, 15:50
 
НаукаНовосибирский государственный университетФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала