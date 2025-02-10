https://ria.ru/20250210/radiatsiya-1998332039.html

Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации

Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации - РИА Новости, 10.02.2025

Ученые НГУ создали методику измерения сверхмалых концентраций радиации

Ученые физического факультета Новосибирского госуниверситета разработали методику для измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, это важно для... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:11:00+03:00

2025-02-10T06:11:00+03:00

2025-02-10T06:11:00+03:00

наука

новосибирский государственный университет

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Ученые физического факультета Новосибирского госуниверситета разработали методику для измерения сверхмалых концентраций радиоактивных веществ, это важно для экомониторинга, сообщили РИА Новости в НГУ в понедельник. "Ученые НГУ разработали уникальный, высокочувствительный метод, который позволяет определить сверхмалые концентрации радиоактивных веществ в любых образцах - грунта, почвы, горных пород и так далее. Методика прошла апробацию и подтвердила эффективность в ходе реализации проекта по определению содержанию радиоактивных веществ (в частности, радона) в грунте шахт и угольных разрезов Кемеровской области", - сообщили в вузе. Для измерения радиоактивности образцов грунта по различным нуклидам набирались спектры гамма-излучения детектором из сверхчистого германия. Ученые отмечают, что в дальнейшем методика найдет применение в экологическом мониторинге, для составления карт радиоактивного заражения, а также в прогнозировании радиационной обстановки при постройке жилья. "Главная сложность задачи состояла в том, что в предоставленных образцах грунта очень низкая концентрация радиоактивных веществ. Поэтому нужно было набирать очень много статистики для достоверного результата, причем статистики как самого образца, так и фона, показатели которого в дальнейшем "вычитались". Работа длилась почти полгода", — рассказала старший преподаватель физфака НГУ Елена Старостина. Для сбора и обработки экспериментальных данных было разработано несколько программ, написанных на языке Python. Первая – для автоматического набора спектров, которая также записывает, какой оператор ставил образец. Другая – для отбора, калибровки и суммирования спектров. Третья – для вычисления активностей радионуклидов. Кроме того, отдельная программа вычисляла абсолютную эффективность детектора. Новая методика позволяет измерять очень низкие уровни радиации, причем связать ее с конкретными излучающими агентами - радионуклидами. Данная методика найдет применение в мониторинге экологической обстановки, для составления карт радиоактивного заражения после радиационных аварий и так далее, отмечают в вузе. В планах ученых — зарегистрировать в Роспатенте программу для обработки данных, аттестовать и лицензировать методику, а в дальнейшей перспективе — создать центр коллективного пользования, который будет проводить комплексные работы по химическому анализу образцов спектральными методами в оптическом, рентгеновском и гамма-диапазонах.

https://ri.ria.ru/20250129/nauka-1995928194.html

https://ria.ru/20241213/nauka-1989089033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирский государственный университет, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)