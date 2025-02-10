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В Раде предложили сделать Украину новым штатом США - РИА Новости, 10.02.2025
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18:45 10.02.2025 (обновлено: 19:02 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/rada-1998484420.html
В Раде предложили сделать Украину новым штатом США
В Раде предложили сделать Украину новым штатом США - РИА Новости, 10.02.2025
В Раде предложили сделать Украину новым штатом США
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале предложила сделать Украину очередным штатом США. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:45:00+03:00
2025-02-10T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале предложила сделать Украину очередным штатом США."Может, нас 52-м штатом? Под боком у России. Deal", — написала она, комментируя предложение президента США Дональда Трампа включить Канаду в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления, если страна войдет в состав США. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.В начале января глава Белого дома также заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html
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в мире, сша, россия, канада, дональд трамп, верховная рада украины, украина
В мире, США, Россия, Канада, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Украина
В Раде предложили сделать Украину новым штатом США

Депутат Рады Безуглая предложила сделать Украину 52-м штатом США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале предложила сделать Украину очередным штатом США.
"Может, нас 52-м штатом? Под боком у России. Deal", — написала она, комментируя предложение президента США Дональда Трампа включить Канаду в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.
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Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления, если страна войдет в состав США. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.
Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.
В начале января глава Белого дома также заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.
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