https://ria.ru/20250210/rada-1998484420.html

В Раде предложили сделать Украину новым штатом США

В Раде предложили сделать Украину новым штатом США - РИА Новости, 10.02.2025

В Раде предложили сделать Украину новым штатом США

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале предложила сделать Украину очередным штатом США. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T18:45:00+03:00

2025-02-10T18:45:00+03:00

2025-02-10T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале предложила сделать Украину очередным штатом США."Может, нас 52-м штатом? Под боком у России. Deal", — написала она, комментируя предложение президента США Дональда Трампа включить Канаду в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.Трамп обещал Канаде серьезные налоговые послабления, если страна войдет в состав США. Оттава неизменно отвергает эту идею и подчеркивает свою независимость и национальную идентичность.Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что тема присоединения страны к США не поднималась на встречах с американскими чиновниками во время ее визита в Вашингтон. Она отметила, что Канада никогда не станет штатом или колонией.В начале января глава Белого дома также заявил, что Гренландия должна войти в состав США, чтобы противостоять влиянию Китая и России. Кроме того, Трамп активно продвигает инициативу о возвращении контроля над Панамским каналом.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998482804.html

https://ria.ru/20250121/konflikt-1994878721.html

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россия

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украина

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в мире, сша, россия, канада, дональд трамп, верховная рада украины, украина