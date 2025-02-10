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Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 10.02.2025
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:40:00+03:00
2025-02-10T22:40:00+03:00
2025-02-10T22:42:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Десятого февраля текущего года в период с 20.20 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона
ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью