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Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона

Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 10.02.2025

Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона

Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:40:00+03:00

2025-02-10T22:40:00+03:00

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специальная военная операция на украине

республика крым

брянская область

безопасность

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россия

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украина

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Десятого февраля текущего года в период с 20.20 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250210/opasnost-1998508344.html

республика крым

брянская область

россия

украина

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республика крым, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, украина