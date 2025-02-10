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Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:40 10.02.2025 (обновлено: 22:42 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pvo-1998508653.html
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона - РИА Новости, 10.02.2025
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона
Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T22:40:00+03:00
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специальная военная операция на украине
республика крым
брянская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ."Десятого февраля текущего года в период с 20.20 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250210/opasnost-1998508344.html
республика крым
брянская область
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республика крым, брянская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Брянская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ, Украина
Над Крымом и Брянской областью сбили два украинских дрона

ПВО уничтожила два украинских БПЛА над Крымом и Брянской областью

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили по одному украинскому беспилотнику над Брянской областью и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого февраля текущего года в период с 20.20 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымБрянская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы РФУкраина
 
 
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