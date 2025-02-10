https://ria.ru/20250210/putin-1998412697.html

Путин расспросил Пушилина о пенсионном стаже в ДНР

Путин расспросил Пушилина о пенсионном стаже в ДНР - РИА Новости, 10.02.2025

Путин расспросил Пушилина о пенсионном стаже в ДНР

Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, как решаются в регионе вопросы, связанные с учетом... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:11:00+03:00

2025-02-10T14:11:00+03:00

2025-02-10T14:11:00+03:00

общество

донецкая народная республика

россия

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, как решаются в регионе вопросы, связанные с учетом пенсионного стажа. Президент в ходе прямой линии в декабре поручил руководству республики решать без бюрократии вопросы подтверждения стажа для начисления пенсии. С вопросом о подтверждении трудового стажа после утраты трудовой книжки при обстреле к Путину обратился пенсионер из ДНР Леонид Шепилов. Пушилин сообщал, что его проблема уже решена. К этому вопросу Путин вернулся во время встречи с Пушилиным, которая состоялась в Кремле в понедельник. "Выплаты, документы, выплаты пенсий?", - спросил Путин главу региона. Пушилин отметил, что ситуация, о которой на прямой линии говорил пенсионер Леонид Шепилов, типична для освобождаемых территорий – есть случаи, когда документы у людей потеряны или сгорели. "У нас более 2300 обращений подобного рода. Теперь межведомственная комиссия над этим работает. Но, Владимир Владимирович, там есть еще сложности. У комиссии нет основания подтверждать льготный стаж, а у нас же это шахтеры, металлурги, то есть "горячий" стаж. Поэтому планирую с министерством труда и социальной защиты проработать, доработать эти изменения, они наверняка будут нужны, потому что это очень серьезно отражается на размере пенсии – то есть чувствительно для наших граждан", - рассказал глава ДНР.

https://ria.ru/20241219/pensiya-1990242518.html

https://ria.ru/20241219/pensii-1990191716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, донецкая народная республика, россия, владимир путин, денис пушилин