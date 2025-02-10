https://ria.ru/20250210/putin-1998404523.html

Путин: жителей Мариуполя нельзя отселять из районов, где они жили ранее

Путин: жителей Мариуполя нельзя отселять из районов, где они жили ранее - РИА Новости, 10.02.2025

Путин: жителей Мариуполя нельзя отселять из районов, где они жили ранее

Жителей Мариуполя при застройке города нельзя отселять из тех районов, где они жили ранее, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:53:00+03:00

2025-02-10T13:53:00+03:00

2025-02-10T14:19:00+03:00

жилье

мариуполь

россия

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Жителей Мариуполя при застройке города нельзя отселять из тех районов, где они жили ранее, сообщил президент России Владимир Путин. На встрече с президентом в Кремле глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в Мариуполе на сегодня сданы 4789 квартир в 64 домах вместо тех, что были повреждены в результате отражения агрессии ВСУ. "Денис Владимирович, если вы отдали – и это понятно – под застройку для инвесторов, а инвесторы хотят продать, реализовать – это понятно. Но людей, которые жили в этом доме, далеко нельзя отселять: они привыкли к микрорайону, может быть, пользовались там какими-то социальными учреждениями рядышком и так далее", - сказал Путин. Также Пушилин рассказал, что в апреле в Донецке был открыт перинатальный центр. "Хорошее учреждение получилось", - отметил глава государства.

https://realty.ria.ru/20250210/pushilin-1998405978.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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жилье, мариуполь, россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин