https://ria.ru/20250210/putin-1998363294.html

Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла

Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла - РИА Новости, 10.02.2025

Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла

Президент России Владимир Путин присвоил ранги чрезвычайного и полномочного посла пятерым российским дипломатам, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:08:00+03:00

2025-02-10T11:08:00+03:00

2025-02-10T11:08:00+03:00

россия

афганистан

лаос

владимир путин

дмитрий жирнов

тимур эйвазов

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил ранги чрезвычайного и полномочного посла пятерым российским дипломатам, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в тексте указа. В частности, ранги получили посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, посол РФ в Лаосе Владимир Калинин, посол РФ в Японии Николай Ноздрев, посол РФ в Словении Тимур Эйвазов и посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев.

https://ria.ru/20250209/mid-1998241981.html

россия

афганистан

лаос

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2025

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россия, афганистан, лаос, владимир путин, дмитрий жирнов, тимур эйвазов, общество