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Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла
Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла - РИА Новости, 10.02.2025
Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла
Президент России Владимир Путин присвоил ранги чрезвычайного и полномочного посла пятерым российским дипломатам, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:08:00+03:00
2025-02-10T11:08:00+03:00
2025-02-10T11:08:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил ранги чрезвычайного и полномочного посла пятерым российским дипломатам, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Присвоить дипломатические ранги: чрезвычайного и полномочного посла", - говорится в тексте указа. В частности, ранги получили посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов, посол РФ в Лаосе Владимир Калинин, посол РФ в Японии Николай Ноздрев, посол РФ в Словении Тимур Эйвазов и посол по особым поручениям МИД РФ Павел Князев.
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россия, афганистан, лаос, владимир путин, дмитрий жирнов, тимур эйвазов, общество
Россия, Афганистан, Лаос, Владимир Путин, Дмитрий Жирнов, Тимур Эйвазов, Общество
Путин присвоил дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла
Путин присвоил пятерым дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла