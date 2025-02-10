https://ria.ru/20250210/putin-1998341973.html
Путин высказался о противодействии фальсификации истории и русофобии
Путин высказался о противодействии фальсификации истории и русофобии - РИА Новости, 10.02.2025
Путин высказался о противодействии фальсификации истории и русофобии
Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что в год 80-летия... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:14:00+03:00
2025-02-10T09:14:00+03:00
2025-02-10T09:21:00+03:00
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что в год 80-летия Великой Победы дипломаты РФ продолжат активную работу по противодействию любым попыткам фальсификации истории, проявлениям неонацизма, русофобии и других форм дискриминации по национальному или религиозному признаку. Кроме того, особого внимания по-прежнему требует защита прав россиян за рубежом."Уверен, что сплочённый мидовский коллектив будет и впредь трудиться с максимальной отдачей, способствуя укреплению внешнеполитических позиций России. От души желаю всем сотрудникам центрального аппарата и загранучреждений министерства новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья, бодрости духа и долголетия", - добавил он.
https://ria.ru/20250210/putin-1998340258.html
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владимир путин, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин высказался о противодействии фальсификации истории и русофобии
Путин: российские дипломаты продолжат противодействовать переписыванию истории