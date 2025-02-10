https://ria.ru/20250210/putin-1998340258.html
Путин оценил работу МИД России
Путин оценил работу МИД России - РИА Новости, 10.02.2025
Путин оценил работу МИД России
Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:03:00+03:00
2025-02-10T09:03:00+03:00
2025-02-10T09:24:00+03:00
россия
брикс
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо отстаивает законные национальные интересы России и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника... Достойно продолжая эти традиции, министерство иностранных дел в нынешней весьма непростой международной обстановке твёрдо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что подтверждением этому, в частности, является продуктивная работа российского председательства в БРИКС и успех саммита объединения в Казани.
https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брикс, владимир путин, общество
Россия, БРИКС, Владимир Путин, Общество
Путин оценил работу МИД России
Путин: МИД твердо отстаивает законные национальные интересы России