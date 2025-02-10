https://ria.ru/20250210/putin-1998340258.html

Путин оценил работу МИД России

Путин оценил работу МИД России - РИА Новости, 10.02.2025

Путин оценил работу МИД России

Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T09:03:00+03:00

2025-02-10T09:03:00+03:00

2025-02-10T09:24:00+03:00

россия

брикс

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо отстаивает законные национальные интересы России и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника... Достойно продолжая эти традиции, министерство иностранных дел в нынешней весьма непростой международной обстановке твёрдо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что подтверждением этому, в частности, является продуктивная работа российского председательства в БРИКС и успех саммита объединения в Казани.

https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html

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россия, брикс, владимир путин, общество