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Путин оценил работу МИД России - РИА Новости, 10.02.2025
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09:03 10.02.2025 (обновлено: 09:24 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/putin-1998340258.html
Путин оценил работу МИД России
Путин оценил работу МИД России - РИА Новости, 10.02.2025
Путин оценил работу МИД России
Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T09:03:00+03:00
2025-02-10T09:24:00+03:00
россия
брикс
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо отстаивает законные национальные интересы России и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника... Достойно продолжая эти традиции, министерство иностранных дел в нынешней весьма непростой международной обстановке твёрдо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности", - говорится в поздравлении.Президент отметил, что подтверждением этому, в частности, является продуктивная работа российского председательства в БРИКС и успех саммита объединения в Казани.
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россия, брикс, владимир путин, общество
Россия, БРИКС, Владимир Путин, Общество
Путин оценил работу МИД России

Путин: МИД твердо отстаивает законные национальные интересы России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел РФ с профессиональным праздником, отметил, что МИД РФ твердо отстаивает законные национальные интересы России и обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Примите искренние поздравления по случаю профессионального праздника – Дня дипломатического работника... Достойно продолжая эти традиции, министерство иностранных дел в нынешней весьма непростой международной обстановке твёрдо и последовательно отстаивает законные национальные интересы России, обеспечивает эффективное взаимодействие с государствами мирового большинства в целях построения справедливого многополярного миропорядка, основанного на взаимном уважении, верховенстве международного права, принципах равной и неделимой безопасности", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что подтверждением этому, в частности, является продуктивная работа российского председательства в БРИКС и успех саммита объединения в Казани.
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
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