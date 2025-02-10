https://ria.ru/20250210/putin-1998283319.html

Монтажная пена стала новым оружием Путина

Монтажная пена стала новым оружием Путина - РИА Новости, 10.02.2025

Монтажная пена стала новым оружием Путина

За последнее десятилетие мы уже привыкли к тому, что под каждые важные выборы на Западе обязательно находят "русский след" и "вмешательство Кремля". Особенно... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T08:00:00+03:00

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2025-02-10T08:02:00+03:00

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владимир путин

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За последнее десятилетие мы уже привыкли к тому, что под каждые важные выборы на Западе обязательно находят "русский след" и "вмешательство Кремля". Особенно если речь идет о какой-нибудь кампании, где до конца не ясен конечный расклад. После выборов об этом сразу забывают, но перед голосованием без "российского вмешательства" никак нельзя — иначе будет не по-взрослому, соседи засмеют.Казалось, после инаугурации в США Дональда Трампа все должно было бы измениться. Ну в самом деле, о каком тайном вмешательстве некоей злокозненной иностранной державы можно рассуждать, если "надежа и опора" всего западного мира теперь занимается вмешательством во внутренние дела своих союзников открыто, нахраписто, без какого бы то ни было стеснения!Вот и выборы в Германии, до которых осталось меньше двух недель, проходят под знаком открытого американского вмешательства. Во всяком случае, именно так основные СМИ представляют фактически прямую агитацию Илона Маска (теперь уже — высокопоставленного государственного чиновника США) за "Альтернативу". Соответственно, сейчас-то какой смысл жаловаться на Россию, если в германские выборы вмешиваются все кому не лень.Но вот следует свежий опрос общественного мнения — и все равно выясняется, что 45% жителей Германии ожидают в ходе своих выборов манипуляций со стороны России. Американцы вон открыто манипулируют, но от них подобного ждут лишь 42% немцев.Видимо, мейнстримные медиа поняли, что недорабатывают в этом вопросе, отвлекшись на события в США, и срочно кинулись выдумывать "российский след". Журнал Der Spiegel под выборы родил громкую "сенсацию" — о том, что за нашумевшим в конце года околополитическим скандалом "хайли лайкли" стояли российские спецслужбы.В декабре в нескольких городах Германии неизвестные испортили 270 автомобилей, залив в их выхлопные трубы строительную пену. Одновременно на эти машины были приклеены стикеры с призывом "Будь зеленее!" и логотипами партии "Зеленые", которая сейчас усиленно борется за возможность опять получить "золотую акцию" в будущем бундестаге. Тогда пресса восприняла это как выходку экоактивистов, а потому не поднимала особый шум — ну пошалили какие-то местные Греты Тунберг, с кем не бывает.Теперь же Der Spiegel утверждает, что по горячим следам были пойманы какие-то четыре хулигана. Среди них не было русских, задержанные являются гражданами Германии, Румынии, Сербии и Боснии. Все они были отпущены ввиду незначительности проступка, а двое даже покинули страну. Нельзя ведь наказывать сторонников партии "Зеленые"! Это же не оппозиционная "Альтернатива".Но сейчас все меняется. Со ссылкой на некие источники в полиции Der Spiegel сообщает, что заказчиком, оплачивавшим хулиганство, выступал "гражданин Сербии российского происхождения" — вот вам и "кремлевский след"! А потом, когда стало понятно, что это выглядит несерьезно, журнал решил заменить серба на "россиянина". Ну теперь-то ни у кого не должно остаться сомнений!А какая, в самом деле, разница? Вон в Британии недавно вскрыли "российскую сеть шпионов и диверсантов"! Даром что все обвиняемые — граждане Болгарии. Но ведь фамилии на -ов заканчиваются — стало быть, для публики вполне сойдут за русских. Вот и гражданин Сербии в Германии легко в русского трансформируется.В таком же духе были составлены и официальные комментарии по поводу происшествия со строительной пеной со стороны правительства Германии: мол, никаких доказательств причастности России у нас нет, но мы-то знаем, что российские спецслужбы способны и на диверсии. Неудивительно, что сами германские пользователи соцсетей активно высмеивают эту низкопробную теорию заговора — одним из самых популярных мемов там стало изображение Владимира Путина, лично заливающего строительную пену в немецкие автомобили.Примерно так, топорно и примитивно, выстраивались почти все кампании против "российского вмешательства". Достаточно вспомнить самую резонансную из них — пресловутый Рашагейт по итогам выборов 2016 года в США. А куда делись теперь все те обвинения по поводу того, что "Россия избрала своего агента"? Почему вдруг все эти "разоблачения" и "сенсации" ныне забыты? Или их авторы думают, что в какой-то момент Кремль уволил своего ценного сотрудника и теперь-то Трамп не состоит на службе?И хоть кто-то спросил бы с этих гневных обличителей по поводу их голословных обвинений спустя несколько лет! Нет, те же самые лица на тех же телеканалах и страницах газет Запада продолжают вскрывать и вскрывать "кремлевские заговоры". Причем эти извечные кремленологи настолько устали от необходимости придумывать какие-то доказательства, что решили и под их отсутствие подвести идеологическую базу.Так, ветеран в области британской русофобии Эдвард Лукас на страницах The Times бездоказательно обвинил Россию в диверсиях против подводных кабелей в Балтийском море (еще одна тема, которую пытаются задействовать на выборах в Германии), а потом сообщил своей аудитории, что коварные русские используют главную слабость Запада — "беспристрастность".По его словам, доказательства "вне разумных сомнений" уместны лишь в уголовном суде присяжных. Когда же речь идет о необходимости обвинить Россию (неважно в чем!), ни в коем случае нельзя медлить и требовать каких-то подтверждений, расследований, улик. То есть западной аудитории просто говорят: да вы сами додумайте какие-нибудь "доказательства". Как в классическом анекдоте об ответе неверного мужа жене, спрашивающей, откуда у него в кармане женское белье: "Ты же у меня такая умная — сама придумай что-нибудь".Вот и в Германии никто не утруждает себя доказательством "вины России". Все уже знают: выборы пройдут — про смехотворные обвинения быстро забудут. Но осадочек останется.

https://ria.ru/20250207/politika-1997853135.html

https://ria.ru/20250122/britaniya-1995045979.html

https://ria.ru/20250201/germaniya-1996750111.html

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аналитика, россия, сша, германия, в мире, владимир путин, великобритания