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Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pushkov-1998438112.html
Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине
Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.02.2025
Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине
Участие Украины и Евросоюза в переговорах по Украине сорвёт их и лишь затянет войну, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:40:00+03:00
2025-02-10T15:40:00+03:00
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алексей пушков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участие Украины и Евросоюза в переговорах по Украине сорвёт их и лишь затянет войну, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. "Оппоненты Трампа в США и Европе настаивают, что и Украина, и европейские союзники США должны участвовать в переговорах между США и Россией об урегулировании кризиса. Но должны ли? Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время. Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие. Руководители стран Европы - вернуть Украине территории, уже ставшие частью России. Главной задачей Макрона, Стармера и любого немецкого канцлера будет не урегулирование, а создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат. Их амбиции и непримиримость перекроют путь к соглашениям", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Сенатор отметил, что при участии ЕС и Украины в переговорах весь процесс потонет "в оголтелой демагогрии". По его словам, Евросоюз будет взывать к международному праву, которое не мешало им ранее "разбомбить Белград", "начать в 2001 году военную операцию в АФганистане", а также агрессию против Ирака. "Запад также готовил "смену режима" и поддержал госпереворот на Украине, а затем долгие годы закрывал глаза на обстрелы Донбасса и гибель его мирного населения, отрицая его право на самоопределение. А теперь делает вид, что всего этого не было, а Россия, видите ли, нарушает принципы, от которых сам Запад не оставил камня на камня! В отличие от либеральных демагогов, Трамп, судя по всему, намерен подойти к проблеме иначе - с практической точки зрения. Насколько иначе и устроит ли его подход Россию - покажет время. Но лицемерные воззвания европолитиков и идеологов к принципам и нормам, разрушением которых они занимаются вот уже более четверти века, не поможет урегулированию, а только похоронит его", - констатировал политик.
https://ria.ru/20250209/pushkov-1998304046.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, евросоюз, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Алексей Пушков, Евросоюз, Европа
Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине

Пушков: участие Киева и ЕС в переговорах по Украине сорвет их и затянет конфликт

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участие Украины и Евросоюза в переговорах по Украине сорвёт их и лишь затянет войну, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков.
"Оппоненты Трампа в США и Европе настаивают, что и Украина, и европейские союзники США должны участвовать в переговорах между США и Россией об урегулировании кризиса. Но должны ли? Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время. Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие. Руководители стран Европы - вернуть Украине территории, уже ставшие частью России. Главной задачей Макрона, Стармера и любого немецкого канцлера будет не урегулирование, а создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат. Их амбиции и непримиримость перекроют путь к соглашениям", - написал Пушков в своём телеграм-канале.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Пушков предложил дать Европе окончательно упасть
9 февраля, 21:12
Сенатор отметил, что при участии ЕС и Украины в переговорах весь процесс потонет "в оголтелой демагогрии". По его словам, Евросоюз будет взывать к международному праву, которое не мешало им ранее "разбомбить Белград", "начать в 2001 году военную операцию в АФганистане", а также агрессию против Ирака.
"Запад также готовил "смену режима" и поддержал госпереворот на Украине, а затем долгие годы закрывал глаза на обстрелы Донбасса и гибель его мирного населения, отрицая его право на самоопределение. А теперь делает вид, что всего этого не было, а Россия, видите ли, нарушает принципы, от которых сам Запад не оставил камня на камня! В отличие от либеральных демагогов, Трамп, судя по всему, намерен подойти к проблеме иначе - с практической точки зрения. Насколько иначе и устроит ли его подход Россию - покажет время. Но лицемерные воззвания европолитиков и идеологов к принципам и нормам, разрушением которых они занимаются вот уже более четверти века, не поможет урегулированию, а только похоронит его", - констатировал политик.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
"Удар мимо цели": Пушков неожиданно высказался о Маске и Трампе
9 февраля, 00:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААлексей ПушковЕвросоюзЕвропа
 
 
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