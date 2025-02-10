https://ria.ru/20250210/pushkov-1998438112.html

Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине

Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине - РИА Новости, 10.02.2025

Пушков раскритиковал участие Киева и ЕС в переговорах по Украине

Участие Украины и Евросоюза в переговорах по Украине сорвёт их и лишь затянет войну, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:40:00+03:00

2025-02-10T15:40:00+03:00

2025-02-10T15:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

алексей пушков

евросоюз

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129864/51/1298645159_0:0:2689:1514_1920x0_80_0_0_4bba103c874a8abe21d6e9caa105ad36.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Участие Украины и Евросоюза в переговорах по Украине сорвёт их и лишь затянет войну, считает член конституционного комитета СФ Алексей Пушков. "Оппоненты Трампа в США и Европе настаивают, что и Украина, и европейские союзники США должны участвовать в переговорах между США и Россией об урегулировании кризиса. Но должны ли? Их участие в переговорах способно привести лишь к одному: их срыву и затягиванию войны на неопределенное время. Зеленский будет требовать передать Украине ядерное оружие. Руководители стран Европы - вернуть Украине территории, уже ставшие частью России. Главной задачей Макрона, Стармера и любого немецкого канцлера будет не урегулирование, а создание впечатления, что они одержали победу, которую они не одержали и не одержат. Их амбиции и непримиримость перекроют путь к соглашениям", - написал Пушков в своём телеграм-канале. Сенатор отметил, что при участии ЕС и Украины в переговорах весь процесс потонет "в оголтелой демагогрии". По его словам, Евросоюз будет взывать к международному праву, которое не мешало им ранее "разбомбить Белград", "начать в 2001 году военную операцию в АФганистане", а также агрессию против Ирака. "Запад также готовил "смену режима" и поддержал госпереворот на Украине, а затем долгие годы закрывал глаза на обстрелы Донбасса и гибель его мирного населения, отрицая его право на самоопределение. А теперь делает вид, что всего этого не было, а Россия, видите ли, нарушает принципы, от которых сам Запад не оставил камня на камня! В отличие от либеральных демагогов, Трамп, судя по всему, намерен подойти к проблеме иначе - с практической точки зрения. Насколько иначе и устроит ли его подход Россию - покажет время. Но лицемерные воззвания европолитиков и идеологов к принципам и нормам, разрушением которых они занимаются вот уже более четверти века, не поможет урегулированию, а только похоронит его", - констатировал политик.

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998304046.html

https://ria.ru/20250209/pushkov-1998206546.html

украина

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, алексей пушков, евросоюз, европа