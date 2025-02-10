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В Молдавии предложили установить памятник Пушкину - РИА Новости, 10.02.2025
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20:02 10.02.2025 (обновлено: 20:03 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pushkin-1998493669.html
В Молдавии предложили установить памятник Пушкину
В Молдавии предложили установить памятник Пушкину - РИА Новости, 10.02.2025
В Молдавии предложили установить памятник Пушкину
Оппозиционный в Молдавии политблок "Победа" инициирует установку памятника русскому поэту Александру Пушкину в городе Бельцы, заявила в понедельник депутат... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:02:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политблок "Победа" инициирует установку памятника русскому поэту Александру Пушкину в городе Бельцы, заявила в понедельник депутат парламента Марина Таубер. "Сегодня в День памяти Александра Пушкина блок "Победа" при поддержке АНО "Евразия" и Илана Шора (лидер политсилы – ред.) выступает с инициативой установить памятник великому поэту в Бельцах. Наша команда намерена обратиться в мэрию города с предложением об установке памятника", - написала Таубер в своем Telegram-канале. Депутат напомнила, что Пушкин жил на территории современной Молдавии с 21 сентября 1820 по начало июля 1823 года. В Кишиневе находится Дом-музей поэта. В Бельцах именем русского поэта назван крупный лицей. "В Молдавии Пушкин изучал быт, традиции и язык местных жителей. Здесь он черпал вдохновение для своих бессмертных произведений и сегодня писателя по праву считают первым русским собирателем молдавского фольклора", - отметила Таубер. Политик подчеркнула, что инициатива политблока "Победа" направлена на популяризацию русского языка и литературы в регионе. В Молдавии Пушкин начал писать роман "Евгений Онегин", здесь же рождался замысел трагедии "Борис Годунов". Историки отмечают, что в Бессарабии поэт написал около 200 произведений.
https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html
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молдавия, кишинев, александр пушкин, марина таубер, илан шор, в мире, россия
Молдавия, Кишинев, Александр Пушкин, Марина Таубер, Илан Шор, В мире, Россия
В Молдавии предложили установить памятник Пушкину

В Молдавии оппозиция предложила установить памятник Пушкину в Бельцах

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРепродукция литографии портрета Александра Пушкина
Репродукция литографии портрета Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости
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Репродукция литографии портрета Александра Пушкина. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 фев - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии политблок "Победа" инициирует установку памятника русскому поэту Александру Пушкину в городе Бельцы, заявила в понедельник депутат парламента Марина Таубер.
"Сегодня в День памяти Александра Пушкина блок "Победа" при поддержке АНО "Евразия" и Илана Шора (лидер политсилы – ред.) выступает с инициативой установить памятник великому поэту в Бельцах. Наша команда намерена обратиться в мэрию города с предложением об установке памятника", - написала Таубер в своем Telegram-канале.
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Депутат напомнила, что Пушкин жил на территории современной Молдавии с 21 сентября 1820 по начало июля 1823 года. В Кишиневе находится Дом-музей поэта. В Бельцах именем русского поэта назван крупный лицей.
"В Молдавии Пушкин изучал быт, традиции и язык местных жителей. Здесь он черпал вдохновение для своих бессмертных произведений и сегодня писателя по праву считают первым русским собирателем молдавского фольклора", - отметила Таубер.
Политик подчеркнула, что инициатива политблока "Победа" направлена на популяризацию русского языка и литературы в регионе.
В Молдавии Пушкин начал писать роман "Евгений Онегин", здесь же рождался замысел трагедии "Борис Годунов". Историки отмечают, что в Бессарабии поэт написал около 200 произведений.
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МолдавияКишиневАлександр ПушкинМарина ТауберИлан ШорВ миреРоссия
 
 
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