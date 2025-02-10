https://ria.ru/20250210/pushilin-1998428896.html

Пушилин рассказал Путину о внимании властей ДНР к молодежи

Пушилин рассказал Путину о внимании властей ДНР к молодежи - РИА Новости, 10.02.2025

Пушилин рассказал Путину о внимании властей ДНР к молодежи

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал президенту России Владимиру Путину об особом внимании властей региона к молодому поколению, в... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:59:00+03:00

2025-02-10T14:59:00+03:00

2025-02-10T15:00:00+03:00

общество

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал президенту России Владимиру Путину об особом внимании властей региона к молодому поколению, в частности, сообщил о планах открыть в муниципалитетах молодежные центры. "Молодежь у нас в центре внимания по понятным причинам. Они помогают, включаются, именно поэтому мы также концентрируем на них внимание. Ребята у нас особенные: они выросли под обстрелами, они по-другому относятся к своей земле, другие ценности у них, которые они для себя сформировали", - рассказал Пушилин главе государства. По его словам, во всех муниципалитетах планируется открывать молодежные центры. "Планируем открыть молодежные модульные центры в муниципальных районах по всей территории республики – это площадки, где они смогут обмениваться опытом, это и центр патриотического воспитания, и спортивная составляющая", - отметил глава республики. Кроме того, власти ДНР делают акцент и на массовом спорте, добавил Пушилин.

https://ria.ru/20250210/pushilin-1998395702.html

https://ria.ru/20250210/dohody-1998426227.html

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общество, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин