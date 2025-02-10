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Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов - РИА Новости, 10.02.2025
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14:39 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pushilin-1998423186.html
Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов
Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов - РИА Новости, 10.02.2025
Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов
Обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории Донецкой Народной Республики - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:39:00+03:00
2025-02-10T14:39:00+03:00
дон
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории Донецкой Народной Республики - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со стороны Украины, заявил глава региона Денис Пушилин. "Безусловно, для нас очень важным является – и это, наверное, один из самых серьезных вызовов – водоснабжение. После той водной блокады, которую устроил украинский режим, плюс еще повреждения гидротехнических сооружений самого канала Северский Донец в районе Северска, – водовод из Дона, который построен, плюс все резервные водохранилища, которые есть на территории республики, закрывают порядка 50% всего необходимого количества воды", - сказал Пушилин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, добавил глава региона, ситуацию усложняет изношенность инфраструктуры, коммунальные службы устраняют до двух тысяч аварий еженедельно. "То есть вода по графику подается, но когда идет отключение – гидроудар и новые прорывы, это постоянная история", - констатировал Пушилин. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
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дон, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, общество
Дон, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Общество
Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов

Пушилин: водоснабжение является одним из самых серьезных вызовов ДНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории Донецкой Народной Республики - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со стороны Украины, заявил глава региона Денис Пушилин.
"Безусловно, для нас очень важным является – и это, наверное, один из самых серьезных вызовов – водоснабжение. После той водной блокады, которую устроил украинский режим, плюс еще повреждения гидротехнических сооружений самого канала Северский Донец в районе Северска, – водовод из Дона, который построен, плюс все резервные водохранилища, которые есть на территории республики, закрывают порядка 50% всего необходимого количества воды", - сказал Пушилин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, добавил глава региона, ситуацию усложняет изношенность инфраструктуры, коммунальные службы устраняют до двух тысяч аварий еженедельно. "То есть вода по графику подается, но когда идет отключение – гидроудар и новые прорывы, это постоянная история", - констатировал Пушилин.
После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи. 10 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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