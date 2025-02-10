https://ria.ru/20250210/pushilin-1998423186.html

Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов

Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов - РИА Новости, 10.02.2025

Пушилин назвал водоснабжение Донбасса одним из самых серьезных вызовов

Обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории Донецкой Народной Республики - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:39:00+03:00

2025-02-10T14:39:00+03:00

2025-02-10T14:39:00+03:00

дон

донецкая народная республика

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денис пушилин

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общество

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Обеспечение бесперебойным водоснабжением всей территории Донецкой Народной Республики - один из самых серьезных вызовов для властей, учитывая водную блокаду со стороны Украины, заявил глава региона Денис Пушилин. "Безусловно, для нас очень важным является – и это, наверное, один из самых серьезных вызовов – водоснабжение. После той водной блокады, которую устроил украинский режим, плюс еще повреждения гидротехнических сооружений самого канала Северский Донец в районе Северска, – водовод из Дона, который построен, плюс все резервные водохранилища, которые есть на территории республики, закрывают порядка 50% всего необходимого количества воды", - сказал Пушилин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, добавил глава региона, ситуацию усложняет изношенность инфраструктуры, коммунальные службы устраняют до двух тысяч аварий еженедельно. "То есть вода по графику подается, но когда идет отключение – гидроудар и новые прорывы, это постоянная история", - констатировал Пушилин. После отключения Киевом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды, в частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает.

https://ria.ru/20250210/pushilin-1998395702.html

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донецкая народная республика

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дон, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, владимир путин, общество