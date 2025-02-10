https://ria.ru/20250210/pushilin-1998395702.html

Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона

Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона - РИА Новости, 10.02.2025

Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что виден результат поддержки со стороны федерального центра, люди... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T13:36:00+03:00

2025-02-10T13:36:00+03:00

2025-02-10T13:54:00+03:00

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

владимир путин

донбасс

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что виден результат поддержки со стороны федерального центра, люди возвращаются в регион."Мы действительно видим очень серьезные изменения и по уровню поддержки, федеральной поддержки. Вся помощь Донбассу у нас сопоставима, по сути, с национальным проектом. И виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк, город миллиона роз", - сказал Пушилин.Он добавил, что в Донецке появились пробки на дорогах, что говорит о том, что жителей становится в городе все больше и что люди чувствуют уверенность. "По мере того, как отодвигается линия фронта, мы больше видим, как Донбасс становится на мирные рельсы", - сказал Пушилин, отметив, что власти слышат запросы людей и концентрируются на них.

https://ria.ru/20250207/pushilin-1998090732.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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денис пушилин, донецкая народная республика, россия, владимир путин, донбасс