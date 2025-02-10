Рейтинг@Mail.ru
Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 10.02.2025 (обновлено: 13:54 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pushilin-1998395702.html
Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона
Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона - РИА Новости, 10.02.2025
Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона
Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что виден результат поддержки со стороны федерального центра, люди... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T13:36:00+03:00
2025-02-10T13:54:00+03:00
денис пушилин
донецкая народная республика
россия
владимир путин
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998398752_0:45:3072:1772_1920x0_80_0_0_7027e3ebc3bf80d29211c12ccc3d5ccf.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что виден результат поддержки со стороны федерального центра, люди возвращаются в регион."Мы действительно видим очень серьезные изменения и по уровню поддержки, федеральной поддержки. Вся помощь Донбассу у нас сопоставима, по сути, с национальным проектом. И виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк, город миллиона роз", - сказал Пушилин.Он добавил, что в Донецке появились пробки на дорогах, что говорит о том, что жителей становится в городе все больше и что люди чувствуют уверенность. "По мере того, как отодвигается линия фронта, мы больше видим, как Донбасс становится на мирные рельсы", - сказал Пушилин, отметив, что власти слышат запросы людей и концентрируются на них.
https://ria.ru/20250207/pushilin-1998090732.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998398752_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_5e2db628adc6f3d7c782fa44958ca1ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика, россия, владимир путин, донбасс
Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Донбасс
Пушилин доложил Путину о результатах поддержки региона

Пушилин: видны результаты поддержки региона, люди возвращаются

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи. 10 февраля 2025
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи. 10 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин во время встречи. 10 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что виден результат поддержки со стороны федерального центра, люди возвращаются в регион.
"Мы действительно видим очень серьезные изменения и по уровню поддержки, федеральной поддержки. Вся помощь Донбассу у нас сопоставима, по сути, с национальным проектом. И виден уже результат: люди возвращаются. Возвращаются и в Донецк, город миллиона роз", - сказал Пушилин.
Он добавил, что в Донецке появились пробки на дорогах, что говорит о том, что жителей становится в городе все больше и что люди чувствуют уверенность. "По мере того, как отодвигается линия фронта, мы больше видим, как Донбасс становится на мирные рельсы", - сказал Пушилин, отметив, что власти слышат запросы людей и концентрируются на них.
Российская армия освободила Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
Пушилин назвал Дзержинск настоящим русским городом
7 февраля, 23:52
 
Денис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала