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Экспертный совет по поддержке ОПК признан самым эффективным в 2024 году - РИА Новости, 10.02.2025
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18:33 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/psb-1998482196.html
Экспертный совет по поддержке ОПК признан самым эффективным в 2024 году
Экспертный совет по поддержке ОПК признан самым эффективным в 2024 году - РИА Новости, 10.02.2025
Экспертный совет по поддержке ОПК признан самым эффективным в 2024 году
Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки ОПК, возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, признан по итогам 2024... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T18:33:00+03:00
2025-02-10T18:33:00+03:00
экономика
россия
петр фрадков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки ОПК, возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, признан по итогам 2024 года самой эффективной экспертной площадкой при комитете Госдумы по промышленности и торговле, сообщает банк. Высокую оценку, озвученную на совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, Экспертный совет получил за работу по систематизации и выработке решений актуальных вопросов развития ОПК. Как подчеркнул на заседании Фрадков, для обеспечения финансовой устойчивости в текущем году предприятиям ОПК "необходимо создавать устойчивые и диверсифицированные источники выручки и задействовать различные инструменты фондового рынка, в том числе сбережения граждан для финансирования значимых проектов". "Потенциал фондового рынка пока полностью не использован, и это наша точка роста", — приводятся в сообщении слова Фрадкова. Он отметил, что на прошедшем в феврале заседании Экспертного совета уже были предложены новые инициативы в этом направлении. Глава ПСБ отметил важность использования новых инструментов, в том числе цифровых финансовых активов. Он добавил, что ресурсы фондового рынка целесообразно использовать, в том числе, для повышения кадрового потенциала предприятий. Так, в рамках работы Экспертного совета впервые к проработке был предложен инструмент накопительной программы для работников ОПК с использованием облигаций, акций предприятий. "Мы обсуждаем новый инструмент, когда определенной категории работников начисляется фиксированная сумма целевых средств, которую можно потратить на покупку жилья при наступлении определенных событий, таких как выслуга, стаж, достижения. До этого времени средства будут "работать" на фондовом рынке, с целевой и контролируемой доходностью. Это рабочий механизм, вижу здесь потенциал", — пояснил Фрадков.
https://ria.ru/20241225/fradkov-1991267808.html
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экономика, россия, петр фрадков, госдума рф, псб (банк псб)
Экономика, Россия, Петр Фрадков, Госдума РФ, ПСБ (Банк ПСБ)
Экспертный совет по поддержке ОПК признан самым эффективным в 2024 году

ПСБ: экспертный совет по поддержке ОПК признан самым эффективным в 2024 году

© РИА Новости / Максим Захаров | Перейти в медиабанкЛоготип Промсвязьбанка
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки ОПК, возглавляемый председателем ПСБ Петром Фрадковым, признан по итогам 2024 года самой эффективной экспертной площадкой при комитете Госдумы по промышленности и торговле, сообщает банк.
Высокую оценку, озвученную на совместном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, Экспертный совет получил за работу по систематизации и выработке решений актуальных вопросов развития ОПК.
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Как подчеркнул на заседании Фрадков, для обеспечения финансовой устойчивости в текущем году предприятиям ОПК "необходимо создавать устойчивые и диверсифицированные источники выручки и задействовать различные инструменты фондового рынка, в том числе сбережения граждан для финансирования значимых проектов".
"Потенциал фондового рынка пока полностью не использован, и это наша точка роста", — приводятся в сообщении слова Фрадкова. Он отметил, что на прошедшем в феврале заседании Экспертного совета уже были предложены новые инициативы в этом направлении.
Глава ПСБ отметил важность использования новых инструментов, в том числе цифровых финансовых активов. Он добавил, что ресурсы фондового рынка целесообразно использовать, в том числе, для повышения кадрового потенциала предприятий. Так, в рамках работы Экспертного совета впервые к проработке был предложен инструмент накопительной программы для работников ОПК с использованием облигаций, акций предприятий.
"Мы обсуждаем новый инструмент, когда определенной категории работников начисляется фиксированная сумма целевых средств, которую можно потратить на покупку жилья при наступлении определенных событий, таких как выслуга, стаж, достижения. До этого времени средства будут "работать" на фондовом рынке, с целевой и контролируемой доходностью. Это рабочий механизм, вижу здесь потенциал", — пояснил Фрадков.
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ЭкономикаРоссияПетр ФрадковГосдума РФПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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