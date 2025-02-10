https://ria.ru/20250210/prokuratura-1998333263.html

Жительнице Кузбасса усилили наказание за истязание малолетней дочери

Жительнице Кузбасса усилили наказание за истязание малолетней дочери - РИА Новости, 10.02.2025

Жительнице Кузбасса усилили наказание за истязание малолетней дочери

Жительнице города Таштагол Кемеровской области усилили наказание за истязание полуторагодовалой дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:43:00+03:00

2025-02-10T06:43:00+03:00

2025-02-10T06:43:00+03:00

происшествия

россия

кемеровская область

таштагол

кемеровский областной суд

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КЕМЕРОВО, 10 фев – РИА Новости. Жительнице города Таштагол Кемеровской области усилили наказание за истязание полуторагодовалой дочери, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Судом установлено, что обвиняемая… с октября по декабрь 2023 года систематически причиняла своей полуторагодовалой дочери побои, нанося удары руками, веником и шнуром по туловищу девочки, а также выводила из дома в холодное и неотапливаемое помещение в декабре без соответствующей одежды. В один из дней ноября 2023 года женщина схватила ребенка за руку, подняла вверх, после чего поместила ее в сундук, закрыла крышку и придавила ее стиральной машинкой", – сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что вину обвиняемая признала. Таштагольский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении матери ребенка. Она признана виновной по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). Виновной было назначено 3 года 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. "Прокурором города постановленный приговор обжалован в апелляционном порядке в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания. Кемеровским областным судом по результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора приговор Таштагольского городского суда изменен. Женщине назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250207/zaschita-1997860528.html

https://ria.ru/20250205/sud-1997410757.html

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происшествия, россия, кемеровская область, таштагол, кемеровский областной суд