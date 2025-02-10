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Число пострадавших в ДТП в Приморье выросло до 16 - РИА Новости, 10.02.2025
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15:33 10.02.2025 (обновлено: 15:34 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/primore-1998436774.html
Число пострадавших в ДТП в Приморье выросло до 16
Число пострадавших в ДТП в Приморье выросло до 16 - РИА Новости, 10.02.2025
Число пострадавших в ДТП в Приморье выросло до 16
Число пострадавших после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до 16, госпитализирован ещё один несовершеннолетний, сообщило в... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:33:00+03:00
2025-02-10T15:34:00+03:00
происшествия
чугуевский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
приморский край
дтп
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Число пострадавших после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до 16, госпитализирован ещё один несовершеннолетний, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону. В понедельник в Чугуевском округе Приморья произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса. По информации региональной прокуратуры, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту "Чугуевка - Заветное". Было ограничено движение по дороге в обе стороны. В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек доставили в районную больницу, пятеро из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. "На данный момент за медицинской помощью обратились 16 человек. Из них двое несовершеннолетних, девочка 2 лет и парень 16 лет госпитализирован", - сообщил в видеокомментарии врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Чугуевскому округу Александр Милехин, добавив, что, предварительно, водитель лесовоза не справился с управлением. Ранее сообщалось, что причиной аварии, по предварительным данным, стал занос пустого полуприцепа грузовика при выполнении маневра "поворот".
https://ria.ru/20250209/dtp-1998304571.html
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чугуевский район
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происшествия, чугуевский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, приморский край, дтп
Происшествия, Чугуевский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Приморский край, ДТП
Число пострадавших в ДТП в Приморье выросло до 16

Число пострадавших в ДТП с автобусом и лесовозом в Приморье выросло до 16

© Фото : УМВД России по Приморскому краюПоследствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье
Последствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Фото : УМВД России по Приморскому краю
Последствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Число пострадавших после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до 16, госпитализирован ещё один несовершеннолетний, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД России по региону.
В понедельник в Чугуевском округе Приморья произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса. По информации региональной прокуратуры, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в автобус, идущий по маршруту "Чугуевка - Заветное". Было ограничено движение по дороге в обе стороны. В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек доставили в районную больницу, пятеро из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение. Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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В Москве пять человек обратились за медпомощью после ДТП с автобусом
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"На данный момент за медицинской помощью обратились 16 человек. Из них двое несовершеннолетних, девочка 2 лет и парень 16 лет госпитализирован", - сообщил в видеокомментарии врио начальника Госавтоинспекции ОМВД России по Чугуевскому округу Александр Милехин, добавив, что, предварительно, водитель лесовоза не справился с управлением.
Ранее сообщалось, что причиной аварии, по предварительным данным, стал занос пустого полуприцепа грузовика при выполнении маневра "поворот".
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ПроисшествияЧугуевский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПриморский крайДТП
 
 
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