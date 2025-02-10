https://ria.ru/20250210/primore-1998334818.html

Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей - РИА Новости, 10.02.2025

Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

Трое жителей Владивостока подозреваются обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T07:16:00+03:00

2025-02-10T07:16:00+03:00

2025-02-10T07:16:00+03:00

происшествия

владивосток

приморский край

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Трое жителей Владивостока подозреваются обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов и так и не получил товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "О поставке крупной партии морепродуктов попытался договориться зарубежный предприниматель с тремя жителями Владивостока. Однако в результате лишился 44 миллионов рублей, которые передал им под предлогом необходимости пересчета", - написала Волк в Telegram-канале. Он отметила, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" Приморского края и регионального УМВД России задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На сайте МВД уточняется, что перед заключением сделки с иностранцем фигуранты уговорили его привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты скрылись и перестали выходить на связь. У задержанных изъята часть денежных средств, которые, предположительно, они похитили у бизнесмена.

https://ria.ru/20250203/primore-1996960154.html

https://ria.ru/20250115/sakhalin-1993768478.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)