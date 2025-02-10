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Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей - РИА Новости, 10.02.2025
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07:16 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/primore-1998334818.html
Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей
Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей - РИА Новости, 10.02.2025
Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей
Трое жителей Владивостока подозреваются обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T07:16:00+03:00
2025-02-10T07:16:00+03:00
происшествия
владивосток
приморский край
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Трое жителей Владивостока подозреваются обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов и так и не получил товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "О поставке крупной партии морепродуктов попытался договориться зарубежный предприниматель с тремя жителями Владивостока. Однако в результате лишился 44 миллионов рублей, которые передал им под предлогом необходимости пересчета", - написала Волк в Telegram-канале. Он отметила, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" Приморского края и регионального УМВД России задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На сайте МВД уточняется, что перед заключением сделки с иностранцем фигуранты уговорили его привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты скрылись и перестали выходить на связь. У задержанных изъята часть денежных средств, которые, предположительно, они похитили у бизнесмена.
https://ria.ru/20250203/primore-1996960154.html
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происшествия, владивосток, приморский край, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Владивосток, Приморский край, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Трех жителей Приморья подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

Трех жителей Владивостока подозревают в мошенничестве на 44 миллиона рублей

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПатрульный автомобиль полиции во Владивостоке
Патрульный автомобиль полиции во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Патрульный автомобиль полиции во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Трое жителей Владивостока подозреваются обмане на 44 миллиона рублей иностранного бизнесмена, который договорился с ними о поставке крупной партии морепродуктов и так и не получил товар, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"О поставке крупной партии морепродуктов попытался договориться зарубежный предприниматель с тремя жителями Владивостока. Однако в результате лишился 44 миллионов рублей, которые передал им под предлогом необходимости пересчета", - написала Волк в Telegram-канале.
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Он отметила, что сотрудники уголовного розыска ОМВД России "Хасанский" Приморского края и регионального УМВД России задержали подозреваемых. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
На сайте МВД уточняется, что перед заключением сделки с иностранцем фигуранты уговорили его привезти деньги для пересчета в поселок Славянка. Получив наличные, аферисты скрылись и перестали выходить на связь.
У задержанных изъята часть денежных средств, которые, предположительно, они похитили у бизнесмена.
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