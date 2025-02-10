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Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти - РИА Новости, 10.02.2025
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06:45 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/primore-1998333402.html
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти - РИА Новости, 10.02.2025
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти
Число госпитализированных после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до пяти, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:45:00+03:00
2025-02-10T06:45:00+03:00
происшествия
чугуевский район
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Число госпитализированных после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до пяти, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В понедельник полиция Приморья сообщила, что в Чугуевском округе Приморья произошла автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса, по предварительной информации, пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, было ограничено движение по дороге в обе стороны. По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9.00 (2.00 мск) на 6-м километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку. В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, четырех из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение. "Еще одного (человека – ред.) госпитализировали", - уточнили в приморском минздраве.
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происшествия, чугуевский район
Происшествия, Чугуевский район
Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти

В Приморье пять человек госпитализировали после ДТП с автобусом и лесовозом

© УМВД России по Приморскому краюПоследствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье
Последствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© УМВД России по Приморскому краю
Последствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Число госпитализированных после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до пяти, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
В понедельник полиция Приморья сообщила, что в Чугуевском округе Приморья произошла автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса, по предварительной информации, пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, было ограничено движение по дороге в обе стороны. По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9.00 (2.00 мск) на 6-м километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку. В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, четырех из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение.
"Еще одного (человека – ред.) госпитализировали", - уточнили в приморском минздраве.
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ПроисшествияЧугуевский район
 
 
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