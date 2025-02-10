https://ria.ru/20250210/primore-1998333402.html

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти - РИА Новости, 10.02.2025

Число госпитализированных после ДТП с автобусом в Приморье выросло до пяти

Число госпитализированных после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до пяти, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:45:00+03:00

2025-02-10T06:45:00+03:00

2025-02-10T06:45:00+03:00

происшествия

чугуевский район

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Число госпитализированных после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья выросло до пяти, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В понедельник полиция Приморья сообщила, что в Чугуевском округе Приморья произошла автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса, по предварительной информации, пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, было ограничено движение по дороге в обе стороны. По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9.00 (2.00 мск) на 6-м километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженого лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку. В краевом минздраве РИА Новости сообщили, что после ДТП 15 человек были доставлены в районную больницу, четырех из них госпитализировали, в том числе одного – водителя автобуса - в крайне тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие, в том числе ребенок 2022 года рождения, были направлены на амбулаторное лечение. "Еще одного (человека – ред.) госпитализировали", - уточнили в приморском минздраве.

https://ria.ru/20250207/obrushenie-1997865907.html

чугуевский район

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происшествия, чугуевский район