https://ria.ru/20250210/primore-1998331908.html

В Приморье госпитализировали четырех человек после ДТП с автобусом

В Приморье госпитализировали четырех человек после ДТП с автобусом - РИА Новости, 10.02.2025

В Приморье госпитализировали четырех человек после ДТП с автобусом

Четыре человека госпитализированы после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:06:00+03:00

2025-02-10T06:06:00+03:00

2025-02-10T06:10:00+03:00

происшествия

чугуевский район

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Четыре человека госпитализированы после столкновения автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, один из них в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. В понедельник полиция Приморья сообщила, что в Чугуевском округе края произошла автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса, по предварительной информации, пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, ограничено движение по дороге в обе стороны. По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9 часов утра (02.00 мск) на 6 километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку. "В результате ДТП 15 человек доставили в Чугуевскую центральную районную больницу, всех осмотрели врачи. Четыре человека госпитализированы. Ребенок 2022 года рождения осмотрен, состояние удовлетворительное. Один человек (водитель автобуса) в крайне тяжелом состоянии переведен в Арсеньевскую горбольницу", - сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Собеседник агентства отметил, что пациенты, которым не требовалась госпитализация, направлены на амбулаторное лечение.

https://ria.ru/20250209/dtp-1998304571.html

https://ria.ru/20250207/voditel-1998061534.html

чугуевский район

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происшествия, чугуевский район