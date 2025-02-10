https://ria.ru/20250210/primore-1998329270.html

В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек

В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек - РИА Новости, 10.02.2025

В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек

Четырнадцать человек, предварительно, пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, сообщает краевая... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T04:48:00+03:00

2025-02-10T04:48:00+03:00

2025-02-10T05:08:00+03:00

происшествия

чугуевский район

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Четырнадцать человек, предварительно, пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, сообщает краевая полиция. "Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что временно ограничено движение автотранспорта по обеим полосам дороги.По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9 часов утра (02.00 мск) на 6 километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку.

https://ria.ru/20250209/dtp-1998304571.html

чугуевский район

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происшествия, чугуевский район