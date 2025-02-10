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В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек - РИА Новости, 10.02.2025
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04:48 10.02.2025 (обновлено: 05:08 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/primore-1998329270.html
В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек
В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек - РИА Новости, 10.02.2025
В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек
Четырнадцать человек, предварительно, пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, сообщает краевая... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:48:00+03:00
2025-02-10T05:08:00+03:00
происшествия
чугуевский район
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Четырнадцать человек, предварительно, пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, сообщает краевая полиция. "Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении. Отмечается, что временно ограничено движение автотранспорта по обеим полосам дороги.По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9 часов утра (02.00 мск) на 6 километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку.
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происшествия, чугуевский район
Происшествия, Чугуевский район
В Приморье после столкновения автобуса и лесовоза пострадали 14 человек

Междугородний автобус и лесовоз столкнулись в Приморье, пострадали 14 человек

© УМВД России по Приморскому краюПоследствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье
Последствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© УМВД России по Приморскому краю
Последствия аварии междугороднего автобуса и лесовоза в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев – РИА Новости. Четырнадцать человек, предварительно, пострадали в результате столкновения междугороднего автобуса с лесовозом в Чугуевском районе Приморья, сообщает краевая полиция.
"Автоавария с участием лесовоза и маршрутного автобуса произошла в Чугуевском округе Приморья. По предварительной информации, в результате автопроисшествия пострадали 14 человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что временно ограничено движение автотранспорта по обеим полосам дороги.
По информации прокуратуры Приморья, ДТП произошло в 9 часов утра (02.00 мск) на 6 километре автодороги "Уборка-Самарка-Ариадное". По предварительным данным, у груженного лесовоза во время поворота занесло прицеп, который врезался в маршрутный автобус "Чугуевка-Заветное". Надзорное ведомство организовало проверку.
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Вчера, 21:19
 
ПроисшествияЧугуевский район
 
 
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