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Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса - РИА Новости, 10.02.2025
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14:31 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998419144.html
Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса
Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса - РИА Новости, 10.02.2025
Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса
Почти все школы и детсады в Приднестровье вернулись к нормальной работе после энергокризиса, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:31:00+03:00
2025-02-10T14:31:00+03:00
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Почти все школы и детсады в Приднестровье вернулись к нормальной работе после энергокризиса, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. Неделю назад возобновилось теплоснабжение домов и учебных заведений Приднестровья. "Сегодня возвращаются к стандартному учебно-воспитательному процессу еще 78 детских садов и 58 школ. Таким образом, на сегодняшний день 97% учреждений общего образования (152 объекта) и 99% дошкольных заведений республики (152 детсада) принимают учеников и воспитанников", - приводит пресс-служба слова министра просвещения ПМР Светланы Иванишиной. В то же время, по ее словам, недостаточно прогреты оказались помещения расположенных в Тирасполе лицея, гимназии (частично) и Тираспольского суворовского училища, комплекса в селе Слобода-Рашково, школ в Севериновке и Хрустовая. Кроме того, не принимает пока воспитанников дубоссарский детсад №15 "Золотой петушок". До 17 февраля удаленка сохранится для студентов Тираспольского межрегионального университета. В Днестровске учебный день остается сокращенным, так как пока нет возможности обеспечить детей горячими обедами. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250210/pmr-1998357778.html
https://ria.ru/20250210/pmr-1998413159.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, вадим красносельский, газпром
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Вадим Красносельский, Газпром
Школы и детсады в ПМР возвращаются к работе после энергокризиса

В Приднестровье почти все школы и детсады возобновили работу после энергокризиса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе
Учитель в классе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ТИРАСПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Почти все школы и детсады в Приднестровье вернулись к нормальной работе после энергокризиса, сообщила пресс-служба главы непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского.
Неделю назад возобновилось теплоснабжение домов и учебных заведений Приднестровья.
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"Сегодня возвращаются к стандартному учебно-воспитательному процессу еще 78 детских садов и 58 школ. Таким образом, на сегодняшний день 97% учреждений общего образования (152 объекта) и 99% дошкольных заведений республики (152 детсада) принимают учеников и воспитанников", - приводит пресс-служба слова министра просвещения ПМР Светланы Иванишиной.
В то же время, по ее словам, недостаточно прогреты оказались помещения расположенных в Тирасполе лицея, гимназии (частично) и Тираспольского суворовского училища, комплекса в селе Слобода-Рашково, школ в Севериновке и Хрустовая. Кроме того, не принимает пока воспитанников дубоссарский детсад №15 "Золотой петушок". До 17 февраля удаленка сохранится для студентов Тираспольского межрегионального университета. В Днестровске учебный день остается сокращенным, так как пока нет возможности обеспечить детей горячими обедами.
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После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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