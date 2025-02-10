Рейтинг@Mail.ru
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:10 10.02.2025 (обновлено: 04:29 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998327898.html
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
Российская сторона готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан и военных на левобережье Днестра, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T04:10:00+03:00
2025-02-10T04:29:00+03:00
безопасность
россия
днестр
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266637_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_372b35cf0432899c911a9f6de34d56f9.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан и военных на левобережье Днестра, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, военнослужащих и военных складов в Приднестровье. Отвечая на вопрос о том, что имеется в виду под формулировкой "адекватно реагировать", Галузин пояснил, что "имеется в виду полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования"."Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы в адрес российских граждан и военных на левобережье Днестра. Россия готова к любому развитию ситуации", — заключил он. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой — президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240930/tiraspol-1975625480.html
https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998325281.html
россия
днестр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995266637_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2dd643762e12446b67a260f8da3798c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, днестр, михаил галузин
Безопасность, Россия, Днестр, Михаил Галузин
Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР

МИД: Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСтела в Тирасполе
Стела в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Стела в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан и военных на левобережье Днестра, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, военнослужащих и военных складов в Приднестровье. Отвечая на вопрос о том, что имеется в виду под формулировкой "адекватно реагировать", Галузин пояснил, что "имеется в виду полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования".
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
В ПМР заявили, что Москва и Тирасполь не пойдут на вывод российских войск
30 сентября 2024, 23:53
«
"Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы в адрес российских граждан и военных на левобережье Днестра. Россия готова к любому развитию ситуации", — заключил он.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Люди во время акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
"Трагикомичная ситуация". У границ Украины может полыхнуть
3 ноября 2024, 08:00
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой — президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Кишинев, Киев и Запад мешают выполнить предложения России по газу в ПМР
02:34
 
БезопасностьРоссияДнестрМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала