Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
МИД: Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР
Стела в Тирасполе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан и военных на левобережье Днестра, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит защиту своих граждан, военнослужащих и военных складов в Приднестровье. Отвечая на вопрос о том, что имеется в виду под формулировкой "адекватно реагировать", Галузин пояснил, что "имеется в виду полный набор возможных средств и форм адекватного реагирования".
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В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальный лидер которой — президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.