https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998325281.html

Кишинев, Киев и Запад мешают выполнить предложения России по газу в ПМР

Кишинев, Киев и Запад мешают выполнить предложения России по газу в ПМР - РИА Новости, 10.02.2025

Кишинев, Киев и Запад мешают выполнить предложения России по газу в ПМР

Кишинев, Киев, Запад препятствуют реализации предложений России по альтернативным схемам поставок газа в Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T02:34:00+03:00

2025-02-10T02:34:00+03:00

2025-02-10T02:34:00+03:00

кишинев

киев

россия

михаил галузин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кишинев, Киев, Запад препятствуют реализации предложений России по альтернативным схемам поставок газа в Приднестровье, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Говоря о решении сложившегося кризиса вокруг поставок газа в Приднестровье, он заметил, что "самый простой и логичный выход лежит через возобновление транзита и признание долга". Высокопоставленный дипломат пояснил, что, "однако, это невыгодно Кишиневу, Киеву и Западу, которые искусственно создали нынешнюю абсурдную ситуацию, препятствуют реализации российских предложений по альтернативным схемам поставок газа и используют момент для давления на Приднестровье через создание там гуманитарной катастрофы". "Призываем власти Молдавии одуматься и как можно скорее проработать устойчивые параметры транзита газа в Приднестровье с участием всех заинтересованных сторон", - заключил Галузин.

https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998324985.html

кишинев

киев

россия

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кишинев, киев, россия, михаил галузин