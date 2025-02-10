Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/pridnestrove-1998324985.html
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
Ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на украинской и молдавской сторонах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:22:00+03:00
2025-02-10T02:22:00+03:00
россия
украина
кишинев
михаил галузин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342359_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_3d414591f3e61f3e281fdd31884e4ccb.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на украинской и молдавской сторонах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Что касается газового кризиса, то он был вызван двумя факторами – решением режима (Владимира) Зеленского о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2025 года и отказом Кишинева от признания многолетнего долга за его поставки. Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее", - заявил Галузин.
https://ria.ru/20250210/mid-1998322734.html
россия
украина
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997342359_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3c525435ece2e27de5576b9a3f818e1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, кишинев, михаил галузин
Россия, Украина, Кишинев, Михаил Галузин
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР

МИД: ответственность за газовый кризис в ПМР лежит на Киеве и Кишиневе

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГазораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Газораспределительная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Газораспределительная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на украинской и молдавской сторонах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Что касается газового кризиса, то он был вызван двумя факторами – решением режима (Владимира) Зеленского о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2025 года и отказом Кишинева от признания многолетнего долга за его поставки. Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее", - заявил Галузин.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В МИД раскритиковали Молдавию за попытки увязать вопрос по газу с ПМР
01:29
 
РоссияУкраинаКишиневМихаил Галузин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала