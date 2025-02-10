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В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР - РИА Новости, 10.02.2025
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
Ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на украинской и молдавской сторонах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:22:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ответственность за газовый кризис в Приднестровье лежит на украинской и молдавской сторонах, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Что касается газового кризиса, то он был вызван двумя факторами – решением режима (Владимира) Зеленского о прекращении транзита газа через Украину с 1 января 2025 года и отказом Кишинева от признания многолетнего долга за его поставки. Именно на украинской и молдавской сторонах лежит вся ответственность за произошедшее", - заявил Галузин.
https://ria.ru/20250210/mid-1998322734.html
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россия, украина, кишинев, михаил галузин
Россия, Украина, Кишинев, Михаил Галузин
В МИД рассказали, кто несет ответственность за газовый кризис в ПМР
МИД: ответственность за газовый кризис в ПМР лежит на Киеве и Кишиневе