https://ria.ru/20250210/prestupniki-1998428560.html

Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают

Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают - РИА Новости, 10.02.2025

Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают

Законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников будет доработан и перевнесен в Госдуму в ближайшее время, корректировки носят... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T14:57:00+03:00

2025-02-10T14:57:00+03:00

2025-02-10T15:04:00+03:00

госдума рф

происшествия

василий пискарев

россия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников будет доработан и перевнесен в Госдуму в ближайшее время, корректировки носят технический характер, концепция проекта не изменится, сказал РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Ранее комитет ГД по госстроительству предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников."После технических корректировок законопроект в ближайшее время будет внесен заново. При этом его концепция не изменится", - ответил Пискарев на вопрос корреспондента РИА Новости.

https://ria.ru/20250207/rossija-1997940864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, происшествия, василий пискарев, россия