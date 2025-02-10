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Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают - РИА Новости, 10.02.2025
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14:57 10.02.2025 (обновлено: 15:04 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/prestupniki-1998428560.html
Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают
Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают - РИА Новости, 10.02.2025
Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают
Законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников будет доработан и перевнесен в Госдуму в ближайшее время, корректировки носят... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T14:57:00+03:00
2025-02-10T15:04:00+03:00
госдума рф
происшествия
василий пискарев
россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников будет доработан и перевнесен в Госдуму в ближайшее время, корректировки носят технический характер, концепция проекта не изменится, сказал РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.Ранее комитет ГД по госстроительству предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников."После технических корректировок законопроект в ближайшее время будет внесен заново. При этом его концепция не изменится", - ответил Пискарев на вопрос корреспондента РИА Новости.
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госдума рф, происшествия, василий пискарев, россия
Госдума РФ, Происшествия, Василий Пискарев, Россия
Проект об уголовном преследовании преступников за рубежом доработают

Проект о преследовании преступников за рубежом доработают и перевнесут в Госдуму

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников будет доработан и перевнесен в Госдуму в ближайшее время, корректировки носят технический характер, концепция проекта не изменится, сказал РИА Новости глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
Ранее комитет ГД по госстроительству предложил снять с рассмотрения Госдумы законопроект об уголовном преследовании скрывшихся за рубежом преступников.
"После технических корректировок законопроект в ближайшее время будет внесен заново. При этом его концепция не изменится", - ответил Пискарев на вопрос корреспондента РИА Новости.
Москва - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
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