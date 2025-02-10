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Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства - РИА Новости, 10.02.2025
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12:52 10.02.2025 (обновлено: 12:53 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/pravitelstvo-1998384659.html
Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства
Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства - РИА Новости, 10.02.2025
Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства
Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства в России, копия отзыва кабмина... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:52:00+03:00
2025-02-10T12:53:00+03:00
общество
правительство рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства в России, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается изложить часть 1 статьи 6.21 КоАП в новой редакции, установив административную ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему. В этой связи представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке", - сказано в проекте отзыва кабмина.
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общество, правительство рф
Общество, Правительство РФ
Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства

Кабмин предложил доработать законопроект о наказании за пропаганду многоженства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства в России, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
"Законопроектом предлагается изложить часть 1 статьи 6.21 КоАП в новой редакции, установив административную ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему. В этой связи представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке", - сказано в проекте отзыва кабмина.
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