https://ria.ru/20250210/pravitelstvo-1998384659.html

Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства

Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства - РИА Новости, 10.02.2025

Правительство предложило доработать законопроект о пропаганде многоженства

Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства в России, копия отзыва кабмина... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:52:00+03:00

2025-02-10T12:52:00+03:00

2025-02-10T12:53:00+03:00

общество

правительство рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Правительство РФ предложило доработать законопроект об установлении административной ответственности за пропаганду многоженства в России, копия отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается изложить часть 1 статьи 6.21 КоАП в новой редакции, установив административную ответственность за пропаганду многоженства, выразившуюся в распространении информации о многоженстве и (или) совершении публичных действий, направленных на формирование привлекательности многоженства, либо навязывании информации, вызывающей интерес к нему. В этой связи представленный проект федерального закона нуждается в существенной доработке", - сказано в проекте отзыва кабмина.

https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html

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2025

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общество, правительство рф